Il Comune di Piadena Drizzona, l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale, in occasione della Giornata della Memoria, propongono per il prossimo 26 gennaio (Biblioteca, via Platina 40) alle 21, L’amore come unica soluzione, recital teatrale dal diario di Etty Hillesum, nell’interpretazione dell’attrice cremonese Chiara Tambani.

Etty Hillesum è una giovane donna di Amsterdam, intensa e passionale. È ebrea, ma non osservante. A poco a poco, la realtà della persecuzione comincia a infiltrarsi nella sua vita. Ma, quanto più il cerchio della persecuzione nazista si stringe, tanto più Etty sembra acquistare una straordinaria forza dell’anima.

Non pensa un solo momento, anche se ne avrebbe l’occasione, a salvarsi. Pensa a come potrà essere d’aiuto ai tanti che stanno per condividere con lei il destino di massa della morte amministrata dalle autorità tedesche.

Confinata a Westerbork, campo di transito da cui sarà mandata ad Auschwitz, Etty esalta persino in quel “pezzetto di brughiera recintato dal filo spinato“, la sua capacità di essere un “cuore pensante“.

Se la tecnica nazista consisteva innanzitutto nel provocare l’avvilimento fisico e psichico delle vittime, si può dire che su Etty abbia provocato l’effetto contrario. A mano a mano che si avvicina la fine, la sua voce diventa sempre più limpida e sicura, senza incrinature. Anche nel pieno dell’orrore, riesce a respingere ogni atomo di odio, perché renderebbe il mondo ancor più inospitale.

La disposizione che ha Etty ad amare è invincibile. Nel suo diario, scritto tra il 1941 e il 1943, ci lascia una meravigliosa testimonianza coraggio, speranza, amore per la vita e per l’umanità intera.

Chiara Tambani è attrice e autrice teatrale di Cremona. Si dedica con professionalità e passione al teatro da oltre vent’anni. Recita stabilmente nella compagnia SentiChiParla fondata insieme agli attori Morena Mazzini e Ivano Zambelli, con l’obiettivo di diffondere la cultura teatrale proponendo spettacoli per famiglie, pièces ironiche e brillanti ma anche con profondi contenuti culturali e sociali.

E’ autrice di testi teatrali che vengono rappresentati da varie compagnie a livello nazionale. Tiene laboratori teatrali per bambini (anche in inglese), ragazzi e adulti.

