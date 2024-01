Dopo essere tornate alla vittoria, capitan Elena Perinelli e compagne sono pronte anche a tornare sul taraflex del PalaRadi di Cremona. Domenica 21 gennaio la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore attende tra le mura amiche la Savino del Bene Scandicci. Fischio d’inizio fissato per le ore 21, dirigono Andrea Clemente e Rossella Piana, la gara sarà trasmessa in diretta streaming sul portale VolleyballWorld TV.

Ricordiamo però che le prevendite sono ancora aperte: basterà cliccare sul banner dedicato sul sito www.volleyballcasalmaggiore.it oppure visitando il portale MidaTicket oltre al pulsante nella parte alta della pagina ufficiale Facebook della Vbc.

LE ULTIME DA CASALMAGGIORE – Le ragazze di coach Lorenzo Pintus hanno dimostrato grinta e, soprattutto nelle ultime tre frazioni, bel gioco e più concretezza sul taraflex del palazzetto trentino rimontando le padrone di casa che erano avanti due set e portando a casa due punti fondamentali. Portare altri punti in “fienile” e dare continuità sarebbe sicuramente la strada migliore ma davanti alle rosa ci sarà un’autentica corazzata che vorrà cancellare la sconfitta per 3-0 subita da Milano.

“La partita di domenica sarà una gara molto difficile – dice Linda Manfredini – visto che Scandicci è una delle squadre più attrezzate del Campionato. Non sarà facile ma noi dobbiamo ripartire da quello che di buono abbiamo mostrato a Trento. Finalmente si è visto il nostro gioco negli ultimi tre set. Dobbiamo ripartire da quell’aggressività, perchè vincere in rimonta sotto 2-0 non era per nulla facile. Quello che dobbiamo fare credo sia concentraci su noi stesse più che sull’avversaria, fare il nostro gioco per cercare di strappare qualche punto sia a Scandicci che alle altre avversarie. Dobbiamo dare il meglio“.

Coach Pintus, coadiuvato dall’assistant Michele Moroni e dallo scoutman Alessandro Bianciardi, potrà contare su Hancock e Avenia al palleggio e Smarzek e Obossa in opposto a chiudere la diagonale, in centro Lohuis, Manfredini e Colombo, in banda Perinelli, Lee, Cagnin ed Edwards con De Bortoli e la rientrata Faraone nel ruolo di libero.

Per quanto riguarda le statistiche, la Vbc è seconda nella classifica degli ace di squadra con 89 battute punto e Hancock top acer delle rosa con 18 (settima generale) seguita da Manfredini a 16 (nona) e Lohuis con 15 (decima). De Bortoli è la quarta ricettrice del campionato con il 40.99% di media di ricezione perfetta, Cagnin diciannovesima con il 30.86%; Per Lohuis 34 muri realizzati, mentre se parliamo di punti la top scorer rosa è Malwina Smarzek (nona generale) con 239.

LE EX – Tra le rosa solo capitan Perinelli è ex di Scandicci mentre tra le fila della sqadra toscana coach Massimo Barbolini si è seduto sulla panchina di Casalmaggiore.

LA GIORNATA – Un anticipo solo nella quarta di ritorno, quello tra Pinerolo e Vallefoglia alle ore 20.30 di sabato in diretta Rai Sport Hd. Domenica invece si parte alle 17 con Roma-Conegliano, Cuneo-Bergamo, Novara-Busto e Firenze-Trento, alle 19.30 il posticipo in diretta Sky Sport Arena tra Chieri e Milano, chiude alle 21 la gara del PalaRadi.

