Gravissimo incidente stradale questa mattina poco dopo le 6 sulla statale 10 Padana Inferiore a Piadena Drizzona, appena fuori dal paese. Coinvolta una cisterna che trasportava benzina e gasolio, per l’autista classe 1978 non c’è stato nulla da fare. Sul posto i soccorso sanitari e i Vigili del Fuoco di Cremona con tre automezzi e l’ausilio del distaccamento di Piadena.

L’autista deceduto è di origine straniera, ossia J.E., nazionalità ghanese, autotrasportatore residente nelle Marche, a Senigallia: stava arrivando da Torre de’ Picenardi, quando alla rotonda di fianco al negozio Happy Home, in località Drizzona, avrebbe di fatto “tagliato” la rotonda, finendo su un lato dopo avere abbattutto il guard rail, perdendo parte del gasolio. Per questo i Vigili del Fuoco hanno posto rimedio, spargendo la cosiddetta schiuma protettiva.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari di Padana Soccorso ma per lui non c’è stato nulla da fare. La Polstrada di Casalmaggiore ha rilevato l’incidente, mentre i Carabinieri e la Polizia Locale hanno regolato il traffico lungo l’arteria, solitamente molto trafficata, anche se l’incidente – essendo avvenuto all’alba – non si è verificato in orario di punta.

In particolare la Padana Inferiore è stata bloccata – proprio per la dispersione del gasolio per consentire in sicurezza il recupero dello stesso da parte dell’Unità Intervento Chimico dei Vigili del Fuoco, giunti da Milano – e il traffico è stato deviato su strade secondarie. Per il pericolo di esplosioni tutte le attività che sorgono al margine della strada tra cui un supermercato cinese e due trattorie sono state chiuse. La stessa Statale si prevede rimarrà interdetta al traffico per l’intera giornata, anche se il rischio iniziale di esplosione – molto alto non appena accaduto il fatto – sembra ora scongiurato.

Lunghe infatti sono le operazioni di travaso dei circa 37mila litri di carburante, che dovranno essere aspirat con una pompa ad acqua per evitare pericolose scintille e trasferiti su una altra cisterna proveniente da Mantova. Intanto la salma dell’autotrasportatore che era padre di quattro figli è stata trasferita alle camere mortuarie dell’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore.

