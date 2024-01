Al PalaRadi di Cremona è la Savino del Bene Scandicci ad uscire vincitrice per 3-0 ma la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore mette sul taraflex un’altra buona prestazione dopo quella dimostrata a Trento. Le rosa se la giocano per più di due set contro una squadra di altissimo livello che non ha lasciato nulla alle padrone di casa. Tutto quello che di buono si è visto è la strada giusta verso l’importante gara contro Cuneo di settimana prossima. Smarzek chiude con 16 punti, seconda realizzatrice del match, De Bortoli mette a referto una gran prestazione difensiva.

Primo set. La fast di Lohuis apre la gara, 1-0 Vbc, la palla out di Lee pareggia i conti 1-1, Antropova porta avanti le sue, 2-1 Scandicci, Smarzek pareggia i conti, 2-2. L’attacco di Antropova finisce out, 3-2 Vbc, Scandicci spinge ma Smarzek interrompe la corsa con un mani out, 4-6. Mani out di Capitan Perinelli che beffa Onjenovic e fa 5-7. Smarzek è attenta sotto rete e sfrutta la cattiva difesa avversaria, 6-9. Antropova in diagonale fa 11-6, time out per coach Pintus. Altra fast positiva di Lohuis che fende il campo e fa 7-12. Gran botta in diago di Simone Lee che trova l’angolo lungo, 8-13. Ancora Lee, mani out su Antropova, 9-14. La battuta toscana è out, rosa in doppia cifra, 10-15. Azione combattuta da entrambe le parti, Smarzek chiude con una botta, 11-17, il muro poi di Lohuis su Villani è marmoreo, 12-17. Smarzek sale in cielo e mette a terra il suo pallone, 13-18, il muro di Hancock ferma Villani e accorcia, 14-18. Smarzek stacca dalla seconda linea e trova un’autostrada, 15-19. Lee sfrutta le mani del muro toscano e fa 17-20, time out per coach Barbolini. Si torna in campo ed è ancora Lee a mettere a terra il suo pallone, ascensore panoramico preso e bomba a tutto braccio, 18-20. Murato l’attacco di Smarzek, 22-18 time out Casalmaggiore. Ancora si torna in campo e ancora è vincente la diagonale di Lee, 19-22. It’s Simon Lee time! Missile terra aria della schiacciatrice americana sul quale Zhu non può nulla, 20-23, Perinelli poi mette il pallone tra muro e rete, 21-23, time out Scandicci. Scandicci trova la palla del set ma la battuta out di Zhou annulla, 22-24, Antropova chiude 25-22. Top scorer: Smarzek e Lee 6, Antropova 10

Secondo set. Il muro toscano apre la seconda frazione, Lee pareggia i conti di forza, 1-1. Antropova manda a rete la sua battuta, 2-2. Smarzek carambola il suo pallone tra le mani del muro, 3-4. Lohuis sale in verticale senza rincorsa, primo tempo e 5-7. Scandicci fa 9-5. time out per coach Pintus. Si torna in campo e Perinelli trova le mani di Antropova, 6-9. Gioco d’astuzia di Hancock, 7-10. Parallela di Smarzek, 8-10, la difesa toscana poi inciampa 9-10, Lee pareggia in rincorsa, 10-10 time out per coach Barbolini. Smarzek finalizza il suo attacco e il ritorno in campo è positivo, 11-10, Scandicci pareggia subito. Manfredini è attenta e sfrutta la difesa fallosa avversaria, 12 pari. Zhu conlude un’azione impegnativa, 13-12 per le toscane, ma De Bortoli compie due miracoli in difesa! Smarzek manda in confusione la difesa toscana che rimane immobile, 13-15, dentro Cagnin per Perinelli, la palla di Washington poi finisce lunga, 14-15. Le toscane vanno sul 19-15, time out Casalmaggiore. Zhou manda fuori di piede tentando la palla a giro, 16-20. Smarzek spara sul muro ospite che manda out, 17-20, Cagnin poi accorcia, 18-20. Bomba di Cagnin in diagonale, 19-21. Lohuis ha l’occhio lungo e sfrutta una disattenzione ospite, 20-23, Antropova però trova la palla del set 24-20. La palla di Lee è out, 25-20. Top scorer: Smarzek 5, Antropova 6

Terzo set. Si riparte con Cagnin dentro per Perinelli. Lee apre la frazione con un mani out su Antropova, Alberti pareggia 1-1. Scandicci pesta forte sull’acceleratore, 5-1 time out per coach Pintus. Le ospiti si portano sul 7-1, dentro Edwards per Lee, Manfredini fa 2-7, Smarzek accorcia 3-7. Manfredini finalizza il suo primo tempo sporco ma efficace, 4-8. Hancock imbecca bene Cagnin che non perdona, 5-10. De Bortoli alza bene per Smarzek, 7-12. Lohuis sistema una palla imperfetta che diventa positiva, 8-13, l’errore toscano poi fa 9-13 prima e 10-13 dopo, time out per coach Barbolini. Altra parallela vincente di Smarzek, 11-14. Pallonata di Smarzek verso Zhou che non contiene, 13-17. Gran botta di Smarzek che il muro non ferma, 14-19. Bella diagonale di Cagnin, difesa immobile e 15-20. Antropova chiude con un ace 25-17.

MVP: Maja Ognjenovic

Valentina Colombo, Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore: “Loro sono una grandissima squadra, con tanta esperienza e hanno messo in campo tutte le loro qualità. Ci hanno lasciato poche opportunità da cogliere, alcune le abbiamo finalizzate, altre meno, ma resta quello che di buono abbiamo fatto e che ci dobbiamo portare come bagaglio a partire dalla gara che abbiamo fatto con Trento e poi stasera in vista soprattutto già della gara con Cuneo e via seguire”.

Massimo Barbolini, Savino del Bene Scandicci: “Brave le ragazze, perché diamo sempre per scontato che si vinca, però non è mai facile. Non mi piace accampare scuse, ma non è mai facile viaggiare, allenarsi e giocare con questi ritmi. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che, come ho detto, è una delle migliori al servizio di tutto il campionato e anche oggi ha battuto molto bene. Sono state brave le ragazze a limitare i danni nel fondamentale della ricezione. Abbiamo ottenuto una vittoria per tre a zero, un bel risultato, ma adesso dobbiamo concentrarci bene perché mercoledì c’è il primo vero dentro-fuori della nostra stagione e c’è da centrare l’obiettivo della Final Four di Coppa Italia”.

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE – SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 0-3 (22-25 / 20-25 / 17-25)

Vbc: Hancock 2, Smarzek 16, Lohuis 7, Colombo 1, Lee 10, Perinelli (K) 3, De Bortoli (L), Manfredini 3, Cagnin 4, Faraone, Edwards 1, Obossa. Non entrate: Avenia, Taddei (L). All. Pintus-Moroni

Scandicci: Ognjenovic 1, Antropova 19, Washington 13, Alberti 10, Zhu 9, Villani 6, Parrocchiale (L), Herbots. Non entrate: Ruddins (L), Di Iulio (K), Armini, Nwakalor, Da Silva, Diop.

Durata set: 26′, 26′, 24′. Tot: ’78

Spettatori: 1.346

