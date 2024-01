E’ terminato con circa tre quarti d’ora di ritardo il viaggio dei pendolari che questa mattina, mercoledì 24 gennaio, hanno preso il convoglio 2158 per Milano. Il treno, in partenza da Bozzolo alle 7.05, avrebbe dovuto arrivare a Milano Centrale alle 8.42, ma a quell’ora era appena ripartito dalla stazione di Codogno ed è arrivato alla prima stazione del capoluogo regionale (Rogoredo) alle 9.12 e a destinazione a 9.25.

Il ritardo, di circa 44 minuti, secondo quanto riferisce Trenord, è dovuto “a un guasto a un altro treno della linea, che sta rallentando la circolazione”. I problemi sulla linea che collega Cremona e Milano e che, a causa dei lavori per il raddoppio della linea, hanno come altro capolinea Bozzolo, sono quindi proseguiti. Per lo stesso motivo che ha rallentato il 2158, infatti, anche il corrispondente 2157 (che da Milano arriverà a Bozzolo) viaggia con un ritardo di 21 minuti.

Sul tema si è espresso anche il sindaco Giuseppe Torchio: “Il diretto delle 7.05 per Milano partito con 45 minuti di ritardo mentre quello delle 5.40 (Vivalto con guasto ai freni) cancellato e rimosso dalla stazione di Bozzolo con due ore di ritardo. Conseguente odissea dei passeggeri con auspicio che le agitazioni di alcune sigle sindacali non complichino ulteriormente una giornata difficile sulla tratta che si conferma la “cenerentola” della Lombardia. Unica consolazione la partenza con la piena funzionalità della piattaforma predisposta da Trenord per il giovane studente bozzolese colpito da handicap e assistito dal docente del Romani e dal servizio trasporto sociale del Comune per la visita di studio odierna al Museo della Scienza e della Tecnica. Nessuna criticità, invece, per il servizio sostitutivo autobus da Mantova a Bozzolo e ritorno. È dimostrata e confermata la forte vulnerabilità dei treni Vivalto. Finalmente è stata ristabilita la normalità con il diretto per Milano delle 9.05″.

I problemi di questa mattina avevano interessato anche altri due treni: il 10790 delle 8.19 (Cremona-Codogno, 18 minuti) e il 10758 delle 7.05 (Cremona-Pavia, 13 minuti).

