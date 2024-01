Sono in corso da diversi giorni importanti interventi idrici a Cividale. Lavori che impegnano alcuni operai con un cantiere che occupa una parte dell’incrocio semaforico tra le Sp 63 e Sp 9 in pratica la strada che collega Bozzolo a Rivarolo del Re intersecando la via Matteotti con la via Veneto, sostanzialmente nel centro principale di Cividale all’altezza del semaforo.

Va rimarcata la professionalità dei tecnici che hanno impedito per diverse settimane il verificarsi di disagi e pericoli per la circolazione delimitando il cantiere con opportune reti di protezione anche per salvaguardare la presenza degli operai stessi. A proposito di questo va ricordato che adesso le nuove regole non consentono agli addetti di scendere nei pozzetti a terra più di una certa profondità per evitare il verificarsi di incidenti già capitati in passato.

Questo determina lavori molto più impegnativi con difficoltà maggiori. Senza scendere in dettagli troppo complessi tecnicamente l’intervento effettuato dalla Futura Impianti S.r.l per conto di Aqua società di Tea di Mantova, si rende necessario per sistemare della saracinesche di chiusura vetuste creando contemporaneamente un pozzetto in cemento di una certa dimensione al cui interno poi confluiranno i tubi e le condotte di collegamento.

Si è proceduto quindi nell’ordine alla rimozione dell’asfalto, agli scavi eseguiti sia a mano che con mezzo meccanico, la posa delle tubazioni, la saldatura delle stesse in polietilene il sezionamento mediante macchina tamponatrice, la prova di tenuta e collaudo con la successiva posa asfalto a freddo che ripristinerà l’area nella precedente situazione.

Una volta ultimato l’intervento si potrà controllare, manovrare all’interno del pozzetto direttamente dalla superficie attraverso i chiusini appositamente realizzati.

