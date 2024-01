Partita nervosa al Quaggia di Mogliano con Viadana che concede troppo agli avversari. Sei mete dei gialloneri non bastano per scavare il solco che possono tirare un sospiro di sollievo solamente allo scadere con la marcatura di Bronzini.

Il Quaggia non si smentisce e si conferma uno dei campi più ostici del campionato. Sei mete dei gialloneri contro le “sole” tre di Mogliano delineando il quadro della partita con i ragazzi di coach Pavan che in questa partita hanno peccato di disciplina concedendo tanto, troppo agli avversari. Una partita sul filo di lana fino all’ottantesimo quando, nonostante l’inferiorità numerica data dal giallo a Suze, Bronzini riesce a trovare un varco sulla fascia e schiacciare la sesta meta che assicura la vittoria a Viadana.

Altri cinque sofferti punti da Mogliano e primato confermato in attesa del match di domani tra Rovigo, con cui Viadana condivide il primato, e Colorno attualmente terza a otto punti dai gialloneri.

Prossimo appuntamento per i leoni di Viadana l’impegno casalingo contro i Lyons Piacenza dell’ex Urdaneta.

SERIE A ELITE, XI giornata

Mogliano Veneto Rugby vs Rugby Viadana 1970 31 – 40 (13-19)

Marcatori: pt. 2′ m. Dal Zilio, tr. Ferrarin (7-0); 7′ m. Ciardullo (7-5); 22′ m. Luccardi, tr. Roger (7-12); 27′ cp. Ferrarin (10-12); 34′ cp. Ferrarin (13-12); 39′ m. Shinchirimini, tr. Roger (13-19). St. 45′ cp. Ferrarin (16-19); 51′ cp. Ferrarin (19-19); 54′ m. Luccardi, tr. Roger (19-26); 56′ m. Dowd, tr. Ferrarin (26-26);63′ m. Oubina, tr. Roger (26-33); 77′ m. Zanatta (31-33); 80′ m. Bronzini, tr. Roger (31-40).

Mogliano Veneto Rugby: Peruzzo; Dowd, Dal Zilio, Zanatta, Coletto (62′ Douglas); Ferrarin (79′ Garbisi), Russi (54′ Fabi); Grant, Finotto, Marini; Baldino (Cap.)(62′ Brevigliero), Kingi (79′ Grassi); Avaca E. (68′ Losper), Sangiorgi (54′ Efkarpidis), Aminu (68′ Spironello)

all.: Marco Caputo

Rugby Viadana 1970: Sauze; Ciardullo, Morosini (68′ Madero), Jannelli (Cap.), Bronzini; Roger, Baronio (61′ Di Chio); Ruiz, Locatelli (77′ Zanatta), Boschetti (dal 43′ al 47′ Wagenpfeil) (73′ Wagenpfeil); Lavorenti (73′ Loretoni), Schinchirimini; Mignucci (47′ Oubina), Luccardi (79′ Denti), Mistretta (61′ Fiorentini)

all: Gilberto Pavan

Arb. Franco Rosella

AA1 Riccardo Angelucci, AA2 Alberto Favaro

Quarto Uomo: Filippo Bertelli

TMO: Stefano Roscini

Cartellini: 5′ Giallo Coletto; 85′ Giallo Dowd (Mogliano Veneto Rugby) ; 73′ Giallo Sauze (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Ferrarin 6/8 (Mogliano Veneto Rugby); Roger 5/6 (Rugby Viadana 1970)

Note: Pomeriggio con leggera nebbia e umidità, temperatura 6° C., terreno di gioco leggermente allentato ma in buone condizioni, spettatori circa 500. Al calcio di inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria dello scomparso Gigi Riva. Player of the match premiato dallo sponsor comune ai due Club nell’ambito dell’Acerbis Day.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 0; Rugby Viadana 1970 5

Player of the Match: Matteo Luccardi (Rugby Viadana 1970)

