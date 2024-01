Si è tenuta a Sabbioneta, presso la Sala Rosa di Palazzo Forti, una riunione dei presidenti e dei dirigenti delle Pro Loco dell’Oglio Po.

Alberto Sarzi Madidini, coordinatore UNPLI della zona territoriale Oglio Po, ha ringraziato i presenti e il Comune di Sabbioneta per la concessione della sala. Ha ricordato che l’incontro precedente si era svolto in prossimità della pandemia, periodo dopo il quale le Pro Loco hanno ripreso le loro normali attività. Tra queste anche la tradizionale “Fiera del libro”, che quest’anno si svolgerà ancora a Villastrada, nel mese di novembre, organizzata in collaborazione con la locale Pro Loco.

È stato presentato Ermes Codognato, presidente della Pro Loco di Ponti sul Mincio, che sarà il nuovo referente UNPLI per la provincia di Mantova in sostituzione di Orianna Biagi, della Pro Loco di Bagnolo San Vito, referente uscente per ragioni anagrafiche.

Sono stati esaminati diversi punti all’ordine del giorno, tra cui i rapporti con UNPLI regionale, le nuove tessere del socio che permettono una maggiore copertura assicurativa per i volontari, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche, le questioni relative a LEA / SIAE e all’applicazione di norme sull’IVA, l’utilizzazione del sito MyUNPLI a supporto della gestione dei sodalizi.

Sono stati richiesti chiarimenti in merito al recente decreto della Regione Lombardia volto a istituire un albo regionale digitalizzato delle Pro Loco. Pur apprezzando la finalità, al momento diversi punti del decreto devono essere chiariti. Il timore dei dirigenti delle Pro Loco è che questi nuovi provvedimenti vadano ulteriormente ad appesantire il carico di adempimenti burocratici, già cresciuto negli ultimi anni. La burocrazia sta diventando un onere eccessivo soprattutto per le associazioni dei piccoli paesi come i nostri, e quindi i presidenti sollecitano l’UNPLI Lombardia a creare strutture in grado di supportarle ed aiutare il volontariato, così come è stato fatto nelle regioni contigue.

