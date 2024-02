Ma è proprio vero che i giovani non sono impegnati nel sociale? Daniela Romoli, Dirigente del Romani di Casalmaggiore, a questa domanda risponde che “Le rappresentanti di istituto del Polo Romani, Rim Madnas e Lamina Hossain, non la pensano proprio così e per questo hanno organizzato la prima Assemblea di Istituto sul tema del sociale, con particolare attenzione al volontariato, il 1° febbraio dalle 8.30 alle 12.20”.

Come riporta il sito del Ministero “Le assemblee sono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”. Gli studenti hanno il diritto e il dovere (ma non l’obbligo) di partecipare alle assemblee. Il diritto soggettivo degli studenti di riunirsi in assemblea è previsto dalla normativa: è consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno”.

CSV Lombardia Sud – ETS in forza dell’accordo di collaborazione sottoscritto con la scuola ha fornito il supporto organizzativo per l’organizzazione dell’assemblea, coinvolgendo diverse realtà locali che quotidianamente si occupano di temi che afferiscono al mondo del sociale e di possibile interesse per gli studenti. Il ruolo assegnato ai CSV dalla Riforma del Terzo Settore è infatti quello di allestire “servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole ” (D.Lgs 117/2017 Art. 63, comma 2).

Le realtà locali coinvolte sono circa una trentina e i temi che verranno affrontati sono i seguenti: disabilità; prevenzione e sicurezza; il dono; la filiera solidale; l’accoglienza; la valorizzazione del territorio; la cooperazione internazionale; i giovani; i minori; la tutela degli animali; la salvaguardia dell’ambiente; lo sport; la musica; i diritti e l’ascolto; le dipendenze.

Le attività che verranno proposte, prevalentemente in forma laboratoriale, sono state preparate con cura e passione, affinché gli studenti possano cogliere il valore aggiunto del “servizio di aiuto” reso in modo del tutto libero e senza un compenso in cambio.

Le rappresentanti d’Istituto fin dai primi momenti di preparazione dell’assemblea avevano ben chiaro che l’obiettivo era quello di favorire il sano protagonismo degli studenti del Romani, dando loro la possibilità di scegliere i temi da affrontare in assemblea e a quali “attività” partecipare predisponendo un form per raccogliere le loro preferenze.

Nel corso della mattinata ogni studente potrà partecipare ad un massimo di cinque attività della durata di circa 40 minuti l’una. Il gruppo di studenti della security sarà presente per assicurare che il tutto possa svolgersi con ordine e nel rispetto degli orari previsti.

Di seguito elenco delle realtà locali e dei volontari coinvolti:

