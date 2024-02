Il cantiere del nuovo palazzetto dello sport a Casalmaggiore è pronto a partire. Quasi certamente già dalla prossima settimana, infatti, avverrà la posa della prima pietra o meglio delle fondamenta, che si inseriranno all’interno del grande quadrilatero vicino alla scuola elementare Marconi e a breve distanza dall’argine maestro, che è stato contrassegnato da recinzioni già a partire dall’inizio dell’anno in corso.

Che qualcosa si stia muovendo è evidente anche dalle carte bollate. All’albo pretorio del comune di Casalmaggiore, infatti, si parla di una fattura liquidata come anticipo alla ditta Artedil di Medolago, provincia di Bergamo, per un totale di 1 milione 426mila euro, con l’accordo che, in caso di inadempienza nei tempi (500 giorni previsti), vi sarà la restituzione con interesse legale allo stesso comune.

Non solo, sempre all’albo pretorio, si parla di due subappalti che la ditta Artedil, specializzata peraltro nella costruzione di palazzetti, ha affidato ad altre due aziende proprio per i lavori che riguardano la costruzione delle fondamenta: e allora ecco l’accordo con la Geofondazioni Ingegneria Lavori Srl di Martellago (Verona) per la fornitura e la posa dei pali e con la Impresa Monticelli Scavi Srl di Monticelli Brusati (Brescia) per il cosiddetto movimento terra. Accordi privati tra aziende, che però, trattandosi di una grande opera pubblica, devono essere messi nero su bianco anche sull’albo pretorio del comune casalese.

La prossima settimana, dunque, la posa della prima pietra darà il via all’ultima grande opera pubblica del secondo mandato Bongiovanni, un’opera del costo di circa 6 milioni di euro, metà dei quali finanziati da Regione Lombardia e per metà invece dal comune con l’accensione di un mutuo al Credito Sportivo, che garantisce un trattamento di favore sugli interessi.

