Si è tenuto nella mattinata di giovedì 1 febbraio, presso la Prefettura di Mantova, un incontro del tavolo inter-istituzionale permanente, presieduto dal Prefetto dott. Gerlando Iorio, d’intesa con il Commissario Straordinario ing. Chiara De Gregorio e i rappresentanti degli enti ferroviari e delle società per il trasporto, per una valutazione congiunta sull’andamento del servizio sostitutivo attuato di seguito all’interruzione della tratta Bozzolo-Mantova. All’incontro hanno preso parte, per quanto riguarda il nostro territorio, il Sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio, il Sindaco di Marcaria Carlo Alberto Malatesta e il Sindaco di Castellucchio Romano Monicelli.

La riunione è stata l’occasione per fare il punto, a distanza di quasi tre settimane dall’avvio dei lavori per il raddoppio ferroviario della linea Mantova-Milano, sulla regolarità del servizio degli autobus sostitutivi che fanno la spola tra la stazione del capoluogo virgiliano e quella del Comune di Bozzolo, per cui, ad oggi, non si sarebbero ravvisati elementi di particolare criticità, vagliando suggerimenti provenienti tanto dai referenti istituzionali quanto dai cittadini.

Trenord ha confermato, in adesione alle segnalazioni manifestate dai sindaci, che a partire da lunedì 5 febbraio 2024 sarà anticipato l’arrivo del primo treno del mattino a Bozzolo proveniente da Cremona, al fine di consentire la partenza dei bus in tempo utile per giungere a Mantova alle ore 7.32, rispetto alle 7.44 previste dall’attuale programmazione. L’anticipazione è stata disposta per corrispondere alle esigenze degli studenti frequentanti le scuole con sede a Mantova.

È stata ravvisata, inoltre, l’opportunità di riservare un mezzo per ciascuna delle corse sostitutive per il collegamento diretto Bozzolo-Mantova e viceversa, mantenendo, per gli altri bus, il percorso ordinario con tutte le fermate, in merito alla quale il referente di Regione Lombardia effettuerà le necessarie verifiche tecniche, anche nell’ottica di valutare, sulla base delle frequentazioni, per quali servizi saranno mantenuti due o più bus contemporaneamente.

“Importante il lavoro che si sta sviluppando per affinare l’esperienza dei primi quindici giorni. In campo vi è la richiesta della città di Mantova di un collegamento diretto con Verona o Peschiera, ma soprattutto il focus è sulla velocizzazione dei rapporti e delle relazioni tra Mantova e Bozzolo, vuoi con un bus diretto per accelerare i tempi, vuoi con una migliore organizzazione delle fermate degli autobus. La situazione generale è anche legata all’andamento dei ricorsi. Il discorso è molto positivo, il quale però deve vedere al tavolo due realtà, quella dei pendolari, che finora non sono stati convocati, e quella dei sindacati per la parte relativa alle garanzie di sicurezza dei cantieri. Discorsi, questi, che sono stati attenzionati al Prefetto e che avranno una risposta nelle prossime riunioni”, ha fatto sapere il Sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio.

