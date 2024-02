Cresce il numero dei parchi gioco inclusivi in Lombardia. L’assessorato regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità mette a disposizione ulteriori risorse per finanziare 14 nuove strutture, che verranno realizzate nelle provincie di Monza e Brianza, Pavia, Brescia, Sondrio, Varese, Cremona, Mantova e Como. In particolare, per quanto riguarda la provincia di Mantova, sarà Bozzolo a beneficiare di un parco gioco inclusivo di ultima generazione, per una spesa complessiva di euro 30.000, con un contributo di euro 24.000 (maggiori informazioni nella tabella in fondo all’articolo).

“Regione Lombardia con l’ultimo finanziamento aveva portato a 7,1 milioni le risorse disponibili per realizzare parchi gioco inclusivi. I Comuni, le Comunità Montane e i Parchi Regionali che avevano partecipato al nostro bando erano stati davvero numerosi, – ha spiegato l’assessore Elena Lucchini – per questo avevamo già provveduto ad aumentare lo stanziamento complessivo, ma grazie a economicità residue abbiamo provveduto a stanziare ulteriori 400.000 euro che ci consentono di finanziare altri 14 progetti ammessi ma esclusi dalla graduatoria”.

“Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore – vuole favorire l’inclusione. Vogliamo migliorare la qualità di vita e il benessere psicofisico delle persone con disabilità, offrendo percorsi di attività ludiche e percorsi naturalistici accessibili. I Parchi Inclusivi sono quindi parte di questo obiettivo. Migliorano i processi di socializzazione e di integrazione delle persone con disabilità motorie. Quindi, migliorano la socializzazione di tutta la nostra comunità”.

