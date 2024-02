Dopo 25 anni – più o meno – di articoli scritti pensavamo di averle viste tutte. Eppure questo – il mestiere del cronista – è un mestiere strano. C’è sempre qualcosa di nuovo a cui vai incontro. Un sindaco che scrive una lettera ad una piazza che sta rifacendo, un modo simpatico per narrare di un evento che, per un paese piccolo come Rivarolo del Re è pur sempre qualcosa di grande.

Sarà che Luca Zanichelli, in quanto ad energia ed entusiasmo, non difetta mai, sarà che la sua simpatia è innata, ma alla lettera abbiamo sorriso pure noi. Se non lo conoscessimo, invero, avremmo pensato ad una sorta di richiamo, una tirata d’orecchi per quel che, qualche volta, ci perdiamo per strada. Conoscendolo però abbiamo subito pensato al profondo legame che lo tiene stretto alle sue lande, all’amore che nutre, e nonostante tutto, proprio per quella Rivarolo del Re che, a differenza di tanti altri piccoli comuni anche dal punto di vista commerciale e relazionale mantiene tanti piccoli vantaggi e continua a lavorare sulla strada della crescita e dello sviluppo organico.

Piazza Roma avrà nuova vita: è il centro del paese, è crocevia di incontri, area parcheggio davanti al comune, spazio in cui spesso ci si ferma a fare due chiacchiere. Naturalmente – e come avviene per tante altre realtà – appena è giunta voce dei pubblici lavori sono nati anche i pro e i contro. Fa parte dell’umana natura lo schieramento. Ma poco importa nella testa di chi ha perfettamente chiaro quel che fa. Luca ha chiaro quel che fa.

“Carissima Piazza Roma – scrive Zanichelli nella missiva – so che sei felice per essere in fase di ristrutturazione ed impaziente di essere completata, potendoti poi mostrare a tutti i tuoi cittadini di Rivarolo del Re ed Uniti. Lo so che avevi bisogno di riprenderti la tua identità culturale, la tua storica centralità.

Con impegno e dedizione siamo riusciti a prendere il finanziamento dedicato a te, nelle progettualità del Gal Oglio Po, in merito al sistema unico di percorrenza inserito nel piano di sviluppo locale Oglio Po Terre d’ Acqua: coltivare sviluppo e identità candidato a valere sul Piano di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia.

Non sarai più un semplice parcheggio, anche se non preoccuparti: avrai lo stesso numero di parcheggi di prima, con in più quelli sul lato opposto della strada, i quali in origine non erano autorizzati.

Nelle tue zone di sosta si potrà permanere per la durata di 2 ore per permettere di svolgere le commissioni, ma non di sostare tutta la giornata, in quanto per lo stazionamento a tempo illimitato è a disposizione il parcheggio del teatro che dista 50 metri da te.

Come storicamente avevi, vedrai aiuole verdi con piante, così degna di essere la Piazza principale del paese; verrà valorizzata l’area celebrativa del Monumento ai Caduti.

Signora Piazza avrai anche una zona dedicata all’aggregazione con apposito arredo urbano come piace a te e la gente avrà la possibilità di viverti nel quotidiano e magari chissà i tuoi anziani ritorneranno a fare i filòs guardando i nipoti che mangiano un gelato seduti assieme sulle panchine.

L’Architetto e i Tecnici che ti hanno progettato sono esperti nella riqualificazione delle piazze ed hanno pensato a tutto, verranno rifatti i servizi sotterranei di cui avevi bisogno: scarichi, canalizzazioni, impianti elettrici, predisposizione per la fibra e non avrai barriere architettoniche.

Rispetterai tutte le normative ambientali Europee dettate dall’Agenda 2030: sarai green !

Sarai bella con pavimentazioni speciali, valorizzerai le attività commerciali che ti circondano e poi… sì lo so che ti piace sognare…magari sarai attrattiva per qualche nuova attività commerciale…

Dai lavoriamoci assieme: sai che i desideri con la costanza si avvereranno… io e te cara Piazza non abbiamo paura delle sfide. Cara Piazza Roma porta pazienza vedrai che chi già ti critica ancora prima che tu sia finita si rivedrà e sarà uno dei primi a sedersi sulle tue nuove panchine. Le critiche di pancia sono facili da farsi, ti fanno sentire protagonista sui social, aumentano la propria autostima, sono liberatorie delle repressioni interne e per chi le riceve sono utili a capire che tanto è il lavoro ancora da fare per cambiare la cultura di questo meraviglioso paese.

Le critiche costruttive pensate e ragionate tramite un confronto leale ed intelligente sono quelle che portano alle migliorie valorizzando il bene comune. Bellissima Piazza Roma ti prometto Continuità e Crescita e vedrai che sarai protagonista del futuro del paese. Buona vita Piazza Roma“.

Facciamo il tifo anche noi per piazza Roma. Con l’entusiasmo di Luca e la capacità di trasformare quell’entusiasmo in azione concreta e senza paura, anche quella landa può dormire sonni tranquilli. Presto sarà altro e sarà quello che è sempre stata: un luogo dove ci si muove, dove i cittadini si incontrano e dove la vita scorre, e scorrono i giorni più lievi…

