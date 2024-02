Sono oltre 170 i portalettere in servizio sulla provincia di Cremona, operativi nei 5 centri di distribuzione che servono i comuni cremonesi. Fra loro anche Elisa Accardo e Gaetano Zagari 2 portalettere del centro di distribuzione di Casalmaggiore.

Elisa e Gaetano, 27 e 24 anni, tecnico geometra lei e tecnico informatico lui, si sono conosciuti e innamorati in Poste Italiane. Entrambi di origine siciliana, Elisa della provincia di Trapani e Gaetano della provincia di Messina, hanno iniziato il loro percorso in Poste Italiane nella loro regione di origine per poi spostarsi in Lombardia dove si sono incontrati per la prima volta.

“Poste fa da sfondo alla nostra storia – racconta Gaetano – Per me è stato un colpo di fulmine mentre Elisa ha avuto bisogno di un po’ di tempo per imparare a conoscermi”

“Lavorare nello stesso posto è un vantaggio, arriviamo insieme e torniamo insieme e nel tragitto riusciamo a raccontarci tante cose – dichiara Elisa – Appena siamo al lavoro però diventiamo solo colleghi anche se ci sosteniamo a vicenda in caso di bisogno o di un consiglio. Facendo inoltre zone diverse parte della giornata lavorativa la passiamo da soli”

A far innamorare Elisa è stata l’affidabilità di Gaetano, i suoi sani principi e l’essere un “bravo ragazzo”. Sul lavoro aiuta tutti, anche i nuovi colleghi spiegando in modo semplice come svolgere il lavoro.

“Elisa è una ragazza gentile e affidabile e con lei posso essere sempre me stesso. Sul lavoro è paziente, precisa e organizzata ed è sempre disponibile con i colleghi” dice Giuseppe

