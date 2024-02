Due piccole comunità che sanno mettere in pratica l’antico detto l’unione fa la forza. Cividale e Spineda anche e sopratutto per la comune appartenenza alla medesima unità pastorale (insieme a Rivarolo Mantovano) hanno raggruppato i rispettivi giovani organizzando una festa di carnevale che non godrà dei fasti veneziani o viareggini ma che ha ugualmente saputo attrarre, coinvolgere e divertire.

Si è iniziato sabato sera con una inedita iniziativa intitolata Cena con delitto organizzata dai ragazzi delle Scuole superiori per i ragazzi della 4 elementare e terza media con degustazione di pizza e bibite.

Lunedi 12 febbraio nel pomeriggio poi il Carnevale è entrato nel vivo con sfilata di costumi e maschere la cui originalità ha ricevuto l’adeguata segnalazione e premiazione.

Entrambe le manifestazioni si sono tenute presso l’Oratorio di Spineda con il coinvolgimento dei ragazzi di Cividale e Rivarolo.

Una simpatica iniziativa che ha offerto una chiara dimostrazione di come esista ancora una gioventù, di buoni e sani principi in contrapposizione con un mondo che sembra dominato da fenomeni di bullismo e microcriminalità. Un risultato che si ottiene ovviamente sotto la guida paziente di capaci educatori.

Ros Pis

