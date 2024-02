La società Rugby Viadana 1970 e gli istituti scolastici del territorio aderenti al progetto Scuola Attiva Junior mettono in campo energie e risorse con l’obbiettivo di aumentare la pratica ed i numeri al gioco del rugby femminile.

Roberto De Biase coordinatore del progetto scuola e settore propaganda illustra l’iniziativa: “L’intero progetto intende da un lato garantire a quelle atlete che già giocano a rugby un percorso continuativo in cui possano giocare anche dopo le categorie del mini rugby in cui le squadre sono ancora miste e dall’altro stimolare l’interesse al rugby femminile attraverso il progetto scuola ed i pomeriggi sportivi. Sicuramente lo sport è un veicolo importante soprattutto per l’inclusione e per le relazioni, visto il momento storicamente difficile che noi viviamo. L’obiettivo è sviluppare un’attività femminile dall’U14 all’U18 e nel tempo anche seniores più sostenibile grazie all’aumento dei numeri, col valore aggiunto che questo incremento numerico sia determinato aumentando il bacino complessivo del movimento femminile del nostro territorio e scuole. Un progetto ambizioso costantemente monitorato e coordinato dal club giallonero in sinergia con gli istituti scolastici del territorio.”

Il progetto prevede una prima fase di interventi a scuola durante l’orario di educazione fisica con la presenza degli insegnati e, successivamente, una proposta pomeridiana.

A tal proposito a partire dal 20 febbraio tutti i martedì delle ore 15,00 alle 16,30 si svolgeranno allenamenti specifici alla disciplina del rugby dedicati a tutte le studentesse interessate.

Ad accogliere le ragazze uno staff di altissimo livello formato dagli atleti della prima squadra coordinato dai tecnici Claudia Salvador, Gabriele Manganiello e Roberto De Biase. Gli allenamenti completamente gratuiti si svolgeranno allo Stadio Zaffanella con l’obbiettivo di far appassionare le partecipanti al mondo della palla ovale e di preparare le atlete alla fase provinciale dei giochi studenteschi.

A partire dal mese di marzo l’attività pomeridiana sarà proposta anche nel comune di Campitello ed a seguire a Commessaggio.

Al termine della corrente stagione sportiva le più meritevoli, individuati tra le ragazze che fin da subito parteciperanno agli allenamenti, avranno la possibilità di vincere una borsa di studio che gli permetterà di partecipare alla prossima stagione sportiva senza pagare la quota di iscrizione.

Un ringraziamento particolare va agli istituti della scuola secondaria che hanno aderito al progetto ministeriale “Scuola Attiva Junior”:

IC VANONI di Viadana

IC PARAZZI di Viadana

IC MARCARIA (Sabbioneta, Gazzuolo e Campitello)

Ed agli insegnati Stefania Malerba, Letizia Beduschi, Pasquale Corvino, Mirko Bernardi.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata