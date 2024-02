Cico, Cica Boom!!!

Siete pronti? Il divertimento non è ancora finito! Evviva il Carnevale!Piccole mani per GRANDI PROGETTI, piccoli gesti per GRANDI MOMENTI! Coriandoli e stelle filanti coloreranno le strade dei nostri paesi, dove i carri allegorici realizzati dalle associazioni locali ‘Gli Amici di Roncadello e la Bugada ad Sigugnera allieteranno grandi e piccini sfilando per le vie cittadine di Viadana, Cicognara e Roncadello .

Come lo scorso anno un connubio d’intenti, un incontro tra tradizione e giovani ed entusiasmanti progetti. Le scuole dell’Infanzia e Primaria di Cicognara hanno riaperto le porte al loro paese. Nella magia del Carnevale la collaborazione tra insegnanti, bambini e realtà locali fa rivivere momenti di gioia, rinnova in ciascuno il piacere di stare insieme, genera stupore agli occhi di chi vuol sognare .

Un viaggio nella storia ed eccoci nell’antico Egitto: coccodrilli, cammelli, faraoni, piramidi, sarcofagi e mummie dai scintillanti colori, faranno da sfondo alle fiancate del carro di Roncadello.

La maestria dei nostri piccoli alunni è stata ancora una volta la chiave di lettura di una scuola che si apre al mondo locale e con piacere accoglie e sente viva la tradizione di sempre: il Carnevale. Perché questa festa sappia a tutti regalare momenti felici, sappia strappare sorrisi e coltivare un sentito senso civico. E’ questo l’intento con il quale ancora una volta l’Istituto Parazzi riconosce nel proprio agire la volontà di educare.

Un getto di creatività, un’ occasione per imparare. Una ricetta tutta nuova per un’attività inclusiva ed esclusiva : imparando l’arte del riciclo con carta, cartone, spugna,tanto colore e molta fantasia ha preso vita un progetto didattico /educativo multidisciplinare. Utilizzando le ore curriculari di arte /immagine giovani talenti all’opera hanno imparato divertendosi.

Ogni occasione è un’opportunità , un valore a ciò che con impegno ogni giorno a scuola ci impegniamo a profondere: insegnare il valore delle piccole cose fatte con entusiasmo INSIEME. E’ dalla COLLABORAZIONE che nascono GRANDI PROGETTI, e’ da piccoli gesti che si ricordano GRANDI MOMENTI . Un grazie speciale alla dirigente Prof.ssa Ceccarelli Mariella per aver appoggiato l’iniziativa con entusiasmo, a tutti i

nostri piccoli alunni e alle associazioni locali per la magia di questo Carnevale .

Le insegnanti della scuola Primaria di Cicognara e della Scuola dell’infanzia di Cicognara e Cogozzo

© Riproduzione riservata