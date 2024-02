Il comandante della Polizia Locale Silvio Biffi ha diramato il resoconto dell’attività svolta nel 2023 dagli 11 agenti (compresi comandante e vice) sul territorio di Casalmaggiore.

L’attività quotidiana prevede servizi di vigilanza nel centro storico e nelle zone residenziali di città e frazioni oltre che sui parchi. Inoltre a scuole aperte, la vigilanza avviene sui plessi delle scuole elementari e medie al fine di garantire l’entrata e l’uscita in sicurezza degli alunni.

Sono stati svolti 23 servizi in fascia serale tra le 18 e le 24 nel periodo estivo.

Sono stati portati a termine e rendicontati sia il progetto “Parchi Pubblici” finanziato da Regione Lombardia che il progetto “Scuole Sicure” finanziato dal Ministero dell’Interno con lo svolgimento di incontri con alunni delle scuole superiori e medie in materia di sostanze stupefacenti, oltre all’espletamento di servizi in borghese all’esterno delle scuole superiori.

E’ continuata la collaborazione col Comune di Viadana per 24 controlli congiunti, nonchè in convenzione con il Comune di Martignana, sei ore settimanali per controlli.

Nel corso del 2023, tra i dati più significativi, sono stati rilevati 57 sinistri stradali con 15 feriti. Elevate 3533 sanzioni di cui 210 per superamento limiti di velocità. Sono stati effettuati 31 sequestri amministrativi di autoveicoli privi di copertura assicurativa. Mentre 243 sono quelli elevati per mancata revisione del veicolo. Sono state trasmesse 10 comunicazioni di notizia di reato alla Procura, effettuati 3 sequestri penali. 5 comunicazioni di reato per abusi edilizi. Effettuati n.4 controlli per conto di Aler su occupazioni abusive.

Sull’aspetto ambientale ci sono stati 67 controlli sull’abbandono rifiuti, con 25 violazioni accertate. Controllati 75 proprietari di cani nelle vie cittadine o nei parchi con 11 violazioni accertate. Effettuati controlli su 32 tra esercizi commerciali e bar, senza alcuna violazione accertata.

La Polizia Locale svolge anche attività di notifica di verbali o atti giudiziari, sono 802 quelle effettuate ed accertamenti anagrafici, 684 quelli eseguiti. Rilascia poi tutta una serie di permessi e contrassegni, redige ordinanze, notifica TSO, riceve le comunicazioni di alloggio / ospitalità ed effettua segnalazioni su guasti di illuminazione pubblica o su problematiche di ogni genere sulla strada agli uffici competenti.

“L’attività della Polizia Locale è insostituibile, – dice il Sindaco Filippo Bongiovanni – pienamente al servizio della comunità: gli uffici sono sempre aperti ad orario prolungato, sono un vero punto di riferimento per la comunità e il territorio, ringrazio tutti gli agenti ben coordinati dal Comandante Biffi e dalla Vice Angela Acquaroni, che nel corso del 2024 raggiungerà l’età della meritata pensione, lasciando un ricordo molto positivo in tutti per serietà e abnegazione nel suo lavoro. In collaborazione col Comune di Viadana, anche quest’anno appronteremo un concorso per sostituire, oltre alla vice comandante, anche un agente che ad inizio 2024 si è spostato in altro Comune del Centro Italia, avvicinandosi a casa.”

