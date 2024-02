La Corte dei Conti bacchetta il comune di Viadana sul tema dei debiti fuori bilancio della gestione 2020. E Viadana Democratica va all’attacco anche in vista del prossimo consiglio comunale di giovedì.

“Lo scorso Dicembre il Comune di Viadana – spiega Silvia Perteghella, portavoce della civica – è stato richiamato dalla Corte dei Conti, sezione controlli della Lombardia, per gravi carenze gestionali nella conduzione delle politiche di Bilancio dell’ente. Sotto la lente sono finiti i debiti fuori bilancio approvati lo scorso Dicembre 2020, con la Delibera di Consiglio n° 54. La Corte ha diffidato il Comune di Viadana, inoltrando alla Procura della Corte dei Conti il documento affinché vengano emesse delle sanzioni”.

“Il Comune di Viadana sarebbe reo – precisa sempre Perteghella – di aver utilizzato lo strumento del debito fuori bilancio in maniera impropria, come se fosse un normale strumento di programmazione ordinaria. La Corte ha inoltre bacchettato l’Amministrazione Comunale per aver dato copertura ad un debito…. con un altro debito (un mutuo). Sempre la Corte ha contestato la mancata individuazione delle responsabilità e dei responsabili che portarono a quella situazione e per non aver accantonato di anno in anno congrue risorse per fare fronte ai rischi che il Comune stava assumendo”.

Viadana lamenta soprattutto una mancanza di trasparenza. “La Corte concludeva, chiedendo al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale di dare notizia ai Consiglieri Comunali della presente delibera e di pubblicare il documento nel sito istituzionale dell’ente. Come se nulla fosse il Sindaco non solo non ha provveduto ad informare il Consiglio durante l’ultima seduta del mese scorso, non ha nemmeno pubblicato tale documento sul sito istituzionale. Dopo due mesi non ne sapevano nulla nemmeno alcuni consiglieri che abbiamo contattato personalmente. Questa Amministrazione assolutamente incurante dei rischi che corrono i consiglieri, ha ulteriormente predisposto un’ulteriore proposta di approvazione di un Debito fuori Bilancio nella seduta di Consiglio convocata per Giovedì 22 Febbraio. Anche in questo caso non ha individuato le responsabilità che hanno portato alla formazione di questo debito”.

“Come portavoce di una delle liste di minoranza che siedono in Consiglio sono certo che le forze di opposizione faranno sentire la propria voce durante la seduta di Giovedì – annuncia Perteghella -. Non escludo che la lista che rappresento intraprenderà delle iniziative politiche in Consiglio nel prossimo futuro. Altri debiti fuori bilancio sono prevedibili (vedi situazione cinema). Inoltre credo sia doveroso informare la Corte dei Conti della assoluta scorrettezza di questa Amministrazione e del continuo uso improprio dei contenziosi come forma per posticipare il pagamento di debiti commerciali. Al Sindaco Nicola Cavatorta probabilmente non importa addebitare ai Viadanesi continue spese giudiziali e interessi legali, non gli importa nemmeno avvisare i Consiglieri di maggioranza per le sanzioni in cui potrebbero incorrere nell’avallare tali decisioni”.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata