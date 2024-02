Due sono le proiezioni rimaste in concorso per la seconda edizione del F.I.D.U.Ci.A. Festival, il Festival Internazionale del Documentario Urbano e del Cinema Ambientalista. A concludere la rassegna saranno però le serate del F.I.D.U.Ci.A. OFF del 9 marzo e del Fuori Concorso del 14 marzo; il festival e le proiezioni sono organizzati dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso nella propria sede di via Garibaldi 31/A a Torre de’ Picenardi.

Giovedì 29 febbraio 2024 alle ore 21:00 sarà così mostrato al pubblico “Pomace”, opera dei registi turchi Serdar Asut (1981), architetto e accademico, e Yaman Umut Bilir (1984), fotografo e docente.

Il commovente documentario è ambientato nell’incantevole sfondo dell’Anatolia occidentale, alla scoperta della magia della natura circolare dell’olivo, pianta che intreccia cultura, economia, tecnologia e ambiente in perfetta armonia.

Un gruppo di geniali designer sale sulla scena, trasformando i residui dell’estrazione dell’olio d’oliva in una bioplastica circolare, dove i rifiuti organici diventano meraviglia.

Al di là del suo ruolo nella produzione alimentare, l’agricoltura brilla come fonte inesauribile di energia, materie prime e ispirazione per le industrie creative. Abbraccia la saggezza senza tempo dell’olivo mentre suscita ispirazione, conducendo verso un futuro più verde e luminoso pieno di sostenibilità e infinite possibilità.

