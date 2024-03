Nella mattinata di sabato 9 marzo, nella sala consiliare del Comune di Sabbioneta è stato siglato un “Patto di Amicizia” fra la Città Ideale e il Comune di Soragna. La collaborazione fra le due città potrà riguardare aspetti culturali, turistici, istituzionali, scolastici, sportivi. Il Patto sarà firmato anche a Soragna entro la primavera.

Alla presenza di rappresentanti delle due amministrazioni comunali, del Presidente della Pro Loco di Sabbioneta e di membri dell’Arma dei Carabinieri di Sabbioneta, i sindaci Marco Pasquali e Marco Taccagni hanno auspicato un futuro ricco di iniziative capaci di coinvolgere le due comunità in occasione di eventi, manifestazioni, momenti istituzionali e non.

La firma del “Patto di Amicizia” con il Comune di Soragna segue il patto siglato nel 2023 con la Città di Fondi (città natale di Vespasiano Gonzaga), l’amicizia con la Città di Prato (di cui Sabbioneta è stata ospite in occasione della più grande manifestazione storica-istituzionale della città toscana), il memorandum con la città cinese di Lanxi e più in generale i numerosi e frequenti rapporti istituzionali di Sabbioneta con molte città italiane ed europee sviluppate in questi ultimi anni.

Il sindaco Marco Pasquali ha ricordato come questo Patto di Amicizia non sia frutto del caso. Infatti Sabbioneta ha intrapreso già dal 2019 un’importante operazione capace di sviluppare sempre più legami con l’Emilia: dalla adesione a Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 (unico comune non emiliano), alla associazione dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli (dal 2023), passando per le attività con il MAB Unesco Po Grande (unico comune non rivierasco) e Musica in Castello (rassegna di eventi estivi che nasce a Fontanellato).

“E’ importante che Sabbioneta sia riconosciuta come punto di riferimento capace di dare aiuto e impulso anche ad altre realtà vicine, così come è importante per noi non isolarci e aprire invece porte nuove, poco sfruttate in passato. La firma del patto con Soragna è un altro importante tassello di un cammino ben tracciato” aggiunge il Sindaco Pasquali.

