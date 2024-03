L’associazione Karate Bushido Dopo aver partecipato all 14° trofeo CSEN Lombardia 1°tappa , sempre con eccellenti risultati , il giorno 04 Febbraio e 10 Marzo 2024 parte degli atleti dell’Associazione partecipavano in 27 alla 2° e 3° tappa circuito CSEN Lombardia organizzata dal dall’Ente C.S.E.N e diretta dalla Responsabile e Consigliere C.O.N.I Nazionale Delia Piralli, nel bellissimo Palasport di Gorgonzola (MI) in Via Toscana 7 il quale era eccellentemente allestito con con 6 campi gara.

A questo importantissimo appuntamento l’ASD Karate Bushido dopo le varie performance riusciva a portare a casa 8 ori , 10 argenti e 9 bronzi, per coloro che non hanno raggiunto il podio si sono posizionati al quinto sesto posto. Dando la possibilità di classificare l’Associazione al 3° posto su 42 associazioni presenti. Importantissima manifestazione a livello Interregionale con Numeri elevatissimi più di 1000 partecipanti provenienti da viarie Regioni ,con livelli tecnici altissimi. Ma nonostante questo gli atleti del Bushido si sono distinti. Ma non finisce qui infatti il 10 Marzo u.s.

Il gruppo Bushido partecipava co 28 Atleti al alla 3° tappa, circuito csen Karate Lombardia svoltasi in Gerenzano dove nel bellissimo palazzetto sito in Via Inglesina 27 erano stati allestiti n. 8 campi di gara. Organizzata e diretta dalla Coordinatrice, Consigliere CONI Nazionale Signora Delia Piralli e gestita da ben 25 Ufficiali di gara con alla direzione del responsabile Nazionale Roncato Max. alla stessa hanno preso parte piu’ di 1000 atleti con altissimi livelli tecnici.

Gli atleti del gruppo Bushido anche in questa occasione hanno portato a casa 9 ori 11 argenti e 8 bronzi , tutti gli altri atleti hanno avuto ottimi piazzamenti. Anche qui riuscivano a classificare l’Ass.ne al 4° posto classifica Generale su 44 Associazioni presenti. Naturalmente questo Grazie a insegnanti di alto livello tecnico e umano forgiati di alti gradi e qualifiche.

Grande soddisfazione nel gruppo dei Genitori che dagli spalti hanno continuato ad applaudire i ragazzi e sostenevano l’intera squadra, nonchè grande emozione da parte dei collaboratori del M° Ventura, Allenatore Andrea Collaboratori, Ivan, Luca, Alex e Sara che hanno seguito i ragazzi da vicino nelle varie prove. Rinnoviamo sempre l’invito a tutta la cittadinanza di Casalmaggiore Rivarolo del Re, e comuni limitrofi di venire a provare le tre lezioni gratuite nelle nostre palestre, dove non manca professionalità e competenza.

Aperti i corsi anche per amatori da 40 anni in su che volesse provare la nostra disciplina con i campioni e insegnati qualificati.

GLI ORARI :

Palestra Marconi a Casalmaggiore Via Marconi 38

Lunedì , Giovedì 17,00 – 18,20 piccoli dai 4 ai 11 anni e dalle 18,20 alle 20,00 da 12 anni in su

Martedì 19,00 21,00 dai 11 in su

PALESTRA SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI DI RIVAROLO DEL RE

Mercoledì e Venerdi 17,00 – 18,00 dai 3 anni 11 anni

