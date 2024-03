Si volge verso la fine della Regular Season della Serie A1 Tigotà 2023/2024 ma per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore è il momento di giocare due gare di un’importanza cruciale, soprattutto quella di sabato 16 marzo che può ancora alimentare o meno le speranze delle rosa di raggiungere il playoff scudetto. Capitan Elena Perinelli e compagne sono pronte ad accogliere la Megabox Vallefoglia, avversaria scomoda in questa sfida fondamentale. Fischio d’inizio fissato per le ore 18 al PalaRadi di Cremona, dirigono Alessandro Cerra e Alessandro Pietro Cavalieri.

LE ULTIME DA CASALMAGGIORE – Le rosa di coach Pintus hanno messo sul taraflex di Villafranca Piemonte una prestazione di grande carattere e soprattutto che ha dimostrato la grande continuità dell’ottimo momento della Vbc. “La partita contro Pinerolo è stata importantissima – dice Elena Perinelli – anche per il risultato, perchè vincere da tre nel loro palazzetto sapevamo che sarebbe stato difficilissimo. Siamo contente perchè è stata una vittoria di squadra, che è quello che ci sta caratterizzando in questo percorso, e soprattutto ci lascia le porte aperte per provare a raggiungere i Playoff“. La partita di sabato contro la Megabox sarà un po’ come una semifinale scudetto in gara secca, vincere da tre punti potrebbe regalare una prima ipoteca a Casalmaggiore per un posto nei playoff. “Con Vallefoglia sarà complicata – continua Perinelli – perchè anche loro hanno bisogno di fare punti, essendo a parimerito con Pinerolo e Roma, quindi arriveranno sicuramente aggressive. Noi però dal canto nostro potremo giocare con la serenità giusta per poter esprimere il nostro gioco al meglio come abbiamo fatto finora“. Nelle gare interne contro le prime della classe l’apporto del pubblico è stato fondamentale, l’emozione di rivedere 3033 e 2914 persone al PalaRadi ha dato alle giocatrici quella marcia in più…e servirà vedere il palazzetto ancora più pieno e ancora più caldo. “Sicuramente – conclude la Capitana rosa – però ci servirà l’aiuto del nostro pubblico che ci ha dato una grande spinta sia per far bene contro Conegliano, sia per riuscire a strappare una vittoria contro Milano. Abbiamo bisogno di un PalaRadi infuocato“.

L’head coach Lorenzo Pintus, coadiuvato dal suo vice Michele Moroni e dallo scoutman Alessandro Bianciardi, potrà quindi contare su Hancock e Avenia al palleggio con Smarzek e Obossa a chiudere la diagonale, Lohuis, Manfredini e Colombo al centro, Perinelli, Lee, Cagnin e Edwards in banda con De Bortoli e Faraone nel ruolo di libero con quest’ultima pronta a fare da jolly in ricezione.

LE EX – Tra le casalasche Micha Hancock ha vestito la maglia Megabox, mentre tra le marchigiane nessuna giocatrice ha vestito la maglia rosa. L’head coach Andrea Pistola si è seduto sulla panchina di Casalmaggiore.

LA GIORNATA – Giornata spezzata in due con ben quattro anticipi il sabato e tre incontri la domenica. Sabato verrà aperto alle 17 con il match tra Milano e Firenze, si continua alle 17 con il match del PalaRadi, alle 18.30 Trento-Busto e si conclude alle 20.30 con la diretta Rai Sport Hd tra Conegliano e Pinerolo. Domenica invece alle 17 Scandicci-Roma, alle 19.30 il derby piemontese tra Cuneo e Chieri, allo stesso orario chiude la diretta Sky Sport Uno tra Novara e Bergamo.

