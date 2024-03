Il Centro Famiglie Alto Mantovano in collaborazione con il Comune di Canneto sull’Oglio organizza sabato 23 marzo dalle ore 10 alle 12 in sala civica di piazza Antonio Gramsci l’incontro Nati con lo smartphone a cura delle esperte dell’associazione di educazione ai media “Micromacchina comunicare la società APS”, che incontreranno i genitori dei bambini della fascia d’età 0-6 per fornir loro consigli pratici per un suo sano della tecnologia in famiglia.

Focus dell’incontro è il tema di come educare all’uso sano ed equilibrato della tecnologia i bambini del nido e della scuola dell’infanzia fornendo consigli pratici ai genitori.

In particolare verranno presentante le linee guida della Società Italiana di Pediatria sull’uso dei media digitali in età infantile, si porteranno evidenze scientifiche del “potere” dei media digitali e degli effetti che alcuni comportamenti digitali messi in atto in famiglia (allattare mentre si guarda lo smartphone, calmare i bambini con lo smartphone, farli addormentare con ninna nanne digitali) possono provocare sullo sviluppo emotivo dei bambini.

A seguire verranno presentate strategie operative che i genitori possono adottare per distogliere il bambino dagli schermi digitali senza capricci. Si illustreranno le raccomandazioni dei pediatri sull’uso dei nuovi media e verrà fornita una bussola all’uso degli schermi digitali in famiglia.

Come numerose ricerche hanno dimostrato, il fatto che i cosiddetti Nativi Digitali abbiano un’innata facilità di utilizzo delle nuove tecnologie non significa che essi abbiano l’adeguata responsabilità, il senso critico e la giusta prudenza per sfruttare al meglio le potenzialità di Internet e dei Social Media, per proteggersi e per gestire situazioni problematiche in Rete.

Inoltre, altro aspetto fondamentale che emerge dai dati scientifici è quanto le nuove tecnologie possano, se introdotte troppo precocemente e senza le dovute cautele, danneggiare il percorso di crescita cognitiva, affettiva e relazionale di bambini e pre-adolescenti, tant’è che la Società italiana di pediatria (SIP) e la Società italiana di medicina dell’adolescenza (SIMA) hanno realizzato delle linee guida per i genitori.

Il Centro Famiglie Alto Mantovano è un progetto finanziato da Regione Lombardia, gestito come capofila da Cooperativa Sociale CSA di Mantova insieme ad altri partner ed è uno strumento per promuovere il benessere delle famiglie nell’intero ciclo di vita; il suo scopo è quello di lavorare in rete, in modo integrato, con i soggetti pubblici e privati del territorio.

L’incontro è gratuito, per iscriversi https://accorcia.to/3jeu

