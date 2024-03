Come si sceglie una Destinazione di viaggio? Per ciò che offre! Il territorio tra l’Oglio e il Po sta proponendo visite guidate gratuite che toccano luoghi spesso sconosciuti. Grazie all’iniziativa a sostegno dei territori rurali di Regione Lombardia, del Fondo Europeo e, per la parte cremonese, della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, è possibile promuovere quest’area bellissima che ha bisogno di una spinta per presentarsi nella sua unità. Gli appuntamenti gratuiti sul territorio tra i due fiumi sono parte del progetto “Green & Blue”, dove il lavoro dell’Ufficio Destinazione Oglio Po valorizza 31 Comuni e le loro risorse, piccole e grandi.

Sedici dei cinquantacinque eventi in programma fino a giugno hanno già incantato i visitatori in altrettante località dell’Oglio Po con laboratori, incontri culturali, visite a musei e passeggiate nella natura. Il pubblico si sta abituando a considerare il territorio come un’interessante meta di viaggio di prossimità, grazie a un lavoro “dietro le quinte” intenso e di rete tra operatori, gestori e Comuni.

Tra le attività svolte fino ad ora quelle di maggior successo hanno toccato Castelponzone con il Museo dei Cordai e Cella Dati con la sua splendida Villa. Purtroppo, causa maltempo, alcuni eventi in oasi e riserve naturali sono stati sospesi, ma saranno nuovamente riproposti nei prossimi mesi.

Sul portale Eventi.ogliopo.it sono già disponibili e prenotabili i prossimi appuntamenti che riguarderanno i temi “Storie” e “Paesaggi”. Con il primo si scopriranno i piccoli musei di Torricella del Pizzo, con le sue collezioni di strumenti musicali e curiosità naturalistiche, e l’interessante museo paleoantropologico di San Daniele Po. La storia si trasforma in mito a Ostiano, con una specialissima attività teatrale per bambini, e in leggenda a Fontanella Grazioli (Casalromano) dove sorge l’importante Santuario della Malongola.

Per il tema “Paesaggi”, l’Ufficio Destinazione andrà in esplorazione di Martignana di Po e di Rivarolo del Re per poi dedicarsi alle due ruote con due suggestivi percorsi in bicicletta. «Il progetto ha due obiettivi», ha commentato il Direttore del GAL Oglio Po Giusy Botti, «far conoscere il territorio al pubblico e promuovere la rete tra gli operatori, per migliorare la nostra cultura dell’accoglienza».

«Ricordiamo che è la prima volta che gli eventi del territorio, e non solo quelli del GAL, sono disponibili su un unico portale: ogliopo.it», spiega il Presidente del GAL Domenico Maschi. «È un aspetto importante per proporsi al pubblico che cerca occasioni di visita ed esperienze turistiche».

Le partecipazione alle iniziative è aperta a tutti previa registrazione sul portale https://eventi.ogliopo.it. Le iscrizioni ai prossimi eventi sono già aperte e saranno aggiunte nuove attività già nei prossimi giorni.

I prossimi appuntamenti alla scoperta dell’Oglio Po

Prossimi eventi per il tema “Storie”:

23/03 – Torricella del Pizzo (CR) “Musica e Natura”

23/03 – Ostiano (CR) “Il teatro (è) dei bambini: Prometeo”

24/03 – San Daniele Po (CR) “Cosa eravamo, il Museo Paleoantropologico”

1/04 – Fontanella Grazioli (MN) “Santuario della Malongola”

Prossimi eventi per il tema “Paesaggi”:

6/04 – Martignana di Po (CR) “Scoprire Martignana di Po”

13/04 – Rivarolo del Re e Uniti (CR) “Scoprire Rivarolo del Re”

20/4 – Ostiano (CR) “Passeggiando in bicicletta: da Ostiano ad Isola Dovarese”

25/4 – Derovere (CR) “Passeggiando in bicicletta: lungo la Postumia fino al Santuario Ca’ de Cervi”

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata