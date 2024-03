È arrivata l’ora dell’ultima di Regular Season 2023/2024 della Serie A1 Tigotà e soprattutto è arrivato il momento di scoprire se la grande rimonta della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore sarà coronata dalla gioia del traguardo playoff. Capitan Elena Perinelli e compagne sono pronte ad affrontare la dura trasferta di Chieri per battersi contro le padrone di casa della Reale Mutua Fenera Chieri, primo spartiacque per l’accesso o meno della post season. Fischio d’inizio fissato per le ore 17 di domenica 24 marzo al PalaFenera, dirigono Stefano Caretti e Antonella Verrascina. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul portale VolleyballWorld TV.

Le ultime da Casalmaggiore

L’ultima gara casalinga contro Vallefoglia ha lasciato aperta la porta per l’accesso ai playoff per le rosa che continuano la loro marcia da gran premio di Formula 1 nel girone di ritorno, mettendo sul taraflex sempre tanta grinta, tanta qualità e tanta voglia di vincere e togliersi soddisfazioni. “La gara con Vallefoglia – dice coach Lorenzo Pintus – è l’ennesima dimostrazione che questa squadra voglia prendere sempre di più le distanze da quella brutta copia che è stata fino alla fine del girone di andata, ancor di più ha voluto confermare di saper reagire alle difficoltà ribaltando con parziali netti il primo set perso, conquistandosi anche i complimenti delle stesse ragazze di Vallefoglia a fine gara”.

Domenica arriva una vera e propria finale, quella con Chieri, che vincendo da tre punti, potrebbe regalare l’accesso i playoff alla Vbc, che però dovrà guardare quello che succederà sui campi di Pesaro e Roma (e perché no anche a quello di Villafranca Piemonte) per averne la matematica certezza. “Ora ci aspetta Chieri – continua coach Pintus – neo campionesse di Coppa Cev, alle quali facciamo i nostri complimenti, l’ultimo scalino è sempre quello più alto e in questo caso è alto come il loro posizionamento in classifica. Hanno programmato (questa è la parola chiave) una stagione incredibile consolidando il quinto posto, ruotando tutto l’organico e arrivando in piena forma al momento più importante (…e permettimi per questo di fare i miei complimenti personali a Giulio Cesare Bregoli e al suo staff)”.

Concludere la Regular Season almeno da ottave donerebbe a tutto l’ambiente rosa la soddisfazione che merita dopo il grande girone di ritorno.”Sarebbe a prescindere grande motivo di orgoglio – conclude il coach – riuscire a concludere la stagione giocando una buona gara a questo livello, e se dovessimo guadagnarci il passaggio del turno sarebbe ancora più grande l’orgoglio di giocare e riportare al Palaradi una delle due finaliste di champions: se lo meriterebbero le ragazze, il club e i tifosi che da 11 anni vivono gare di questa caratura”.

L’head coach nato a Roma, coadiuvato da coach Michele Moroni e dallo scoutman Alessandro Bianciardi, potrà contare su Hancock e Avenia al palleggio con Smarzek e Obossa a chiudere la diagonale, Lohuis, Manfredini e Colombo al centro, capitan Perinelli, Lee e Cagnin in banda con De Bortoli e Faraone nel ruolo di libero con quest’ultima pronta a fare da Jolly in ricezione. Ancora tanti complimenti da parte della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore alle neo dottoresse Giorgia Avenia e Chiara de Bortoli laureatesi rispettivamente martedì 19 e oggi, venerdì 22 marzo.

Le ex

Tra le rosa sono Elena Perinelli e Chiara de Bortoli le ex, mentre tra le piemontesi è Ilaria Spirito ad aver vestito la maglia di Casalmaggiore.

La giornata

Come da tradizione, l’ultima di Regular Season si giocherà tutta in contemporanea, quindi alle ore 17 vedremo in campo Busto contro Conegliano, Scandicci in trasferta a Bergamo, Vallefoglia in casa con Milano e Trento a casa di Pinerolo. Chiudono la diretta Rai Sport Hd tra Roma e Novara e la diretta Sky Sport Arena tra Firenze e Cuneo.

