Domenica per Gussola non è un giorno qualsiasi: non lo è mai ormai da 53 anni, perché questa domenica, 7 aprile, torna il Bergamonti Day, giunto appunto alla sua edizione numero 53. Un momento di sport, ma anche di socialità; di ricordo di un grande campione del passato, Angelo Bergamonti da Gussola appunto, ma al contempo di sentimento (sempre) presente; di nostalgia in parte ma anche di goliardia e divertimento. Con un fattore in più, sempre legato al mondo dei motori, il fattore Superbike, che il prossimo settembre sarà, con una delle tappe del Mondiale, nella vicina San Martino del Lago, dove il circuito prende appunto il nome di Angelo Bergamonti.

E proprio il richiamo della Superbike sarà forte, con una mostra che sarà allestita all’interno della sede del Motoclub Bergamonti, in sala civica, e con una lotteria interna che metterà in palio alcuni biglietti proprio per assistere, domenica 22 settembre, alla gara che si terrà a San Martino del Lago. Il Bergamonti Day si concentra tutto su domenica, con iscrizioni al prezzo di 5 euro che consegnano un pacchetto davvero vantaggioso: gadget, aperitivo, giro di pista con parata al Cremona Circuit e appunto ticket della lotteria.

Si parte alle ore 9 con l’apertura della manifestazione in piazza Comaschi, la piazza di Gussola, e con le iscrizioni. Alle 11 la partenza per un primo giro turistico con aperitivo nella sede de “I Corvi” di Solarolo Monasterolo. Alle 12.15 il rientro e il momento più toccante, ossia la posa della corona di fiori al monumento dedicato ad Angelo Bergamonti a Gussola: qui toccherà ai 16 atleti che tengono alto il nome del Motoclub posare la corona e tra loro – confermando il ricambio generazionale al quale il motoclub ha sempre creduto – anche un ragazzo di 14 anni, iscritto alla categoria promozionale.

Alle 13 la partenza per il Cremona Circuit con la sfilata delle moto e poi il rientro per poter pranzare con lo Street Food allestito nel parco comunale “Vainer Lombardi”. A chiudere la giornata, dalle ore 15, il cosiddetto torneo di Lumaca Bike, ossia la sfida a chi riesce ad andare più lentamente, senza cadere e ovviamente senza spegnere il motore. L’anno scorso furono 600 gli iscritti e tra le moto vi erano anche la Patton e la Aermacchi di Bergamonti: quest’anno si punta a fare ancora meglio, anche perché il meteo promette bene.

