È un grande ritorno quello di Pennelli Cinghiale nei campi da calcio della Serie A: dal 7 al 28 aprile, lo storico brand italiano leader nella produzione di pennelli e vernici, sarà visibile a milioni di tifosi con un nuovo banner a bordo campo.

Si ricuce così un legame importante che ha avvicinato negli anni d’oro l’iconica marca a uno degli sport più popolari e seguiti nel nostro Paese, cementato dallo speciale rapporto tra il fondatore, il Commendator Alfredo Boldrini, e Sandro Mazzola: uno dei più amati campioni a livello europeo degli anni ‘70, immortalato in tante foto dell’epoca che lo vedono esultare dopo un goal sotto lo striscione di Pennelli Cinghiale.

“Mio nonno ha sempre avuto intuizioni vincenti nel posizionare Pennelli Cinghiale come una realtà all’avanguardia nel panorama imprenditoriale italiano, con una incessante ricerca di linguaggi e strumenti di comunicazione straordinariamente innovativi” racconta Eleonora Calavalle, nipote del fondatore e CEO. “Oggi, al nostro terzo giro di boa come generazione familiare, torniamo negli stadi per riallacciare il passato proiettandolo nel futuro, ripresentandoci ai vecchi – e presentandoci ai nuovi – tifosi di questo sport così amato”.

Ecco il palinsesto delle quattro giornate:

07/04/2024

Cagliari-Atalanta

Empoli-Torino

Frosinone-Bologna

Verona-Genova

Udinese-Inter

14/04/2024

Atalanta-Verona

Lazio-Salernitana

Lecce-Empoli

Udinese-Roma

21/04/2024

Cagliari-Juventus

Empoli-Napoli

Genoa-Lazio

Verona-Udinese

28/04/2024

Atalanta-Empoli

Frosinone-Salernitana

Genoa-Cagliari

Lazio-Verona

Lecce-Monza

Pennelli Cinghiale – Nata a Cicognara (MN) nel 1945, Pennelli Cinghiale è un’azienda che ha fatto la storia del Made in Italy come player leader nella produzione di pennelli e rulli professionali. Il costante investimento in Ricerca & Sviluppo ha portato il gruppo a crescere dimensionalmente e nella gamma prodotti, allargandosi a vernici e nuove formulazioni sempre più vocate all’attenzione all’ambiente come la pittura igienizzante agli ioni d’argento o al bicarbonato, realizzata con oltre il 95% di ingredienti naturali e capace di assorbire odori e umidità.

