Premiate in Confcommercio Mantova le Imprese associate che lo scorso febbraio avevano ricevuto il riconoscimento di “Attività storiche” per l’anno 2023 da parte di Regione Lombardia.

Alla cerimonia sono intervenuti il presidente di Confcommercio Mantova Ercole Montanari, il direttore generale Nicola Dal Dosso ed Emma Coppini, presidente del Gruppo Imprese Storiche Mantova di Confcommercio Mantova. Con loro diverse autorità locali, tra sindaci e assessori del capoluogo e di centri della provincia, i quali hanno premiato le aziende insediate nei rispettivi comuni.

Queste aziende, come hanno sottolineato Montanari e Dal Dosso, sono protagoniste sul territorio da decenni garantendo un presidio in termini di socialità, adeguandosi ai tempi e innovando, riuscendo a gestire il cambiamento e il ricambio generazionale con intraprendenza e resilienza. La desertificazione del centro storico e delle periferie mantovane, peraltro, si sta purtroppo accentuando: servono politiche per accrescere l’attrattività, l’accessibilità e la sicurezza della città.

Coppini ha ricordato come Regione Lombardia abbia da poco deliberato il Bando “Imprese storiche verso il futuro 2024”, che ha l’obiettivo di supportare le attività storiche e di tradizione iscritte nell’apposito elenco regionale a fronte di investimenti in ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione dell’unità locale di svolgimento dell’attività, restauro e conservazione, innovazione: Confcommercio Mantova è a disposizione per l’espletamento delle pratiche.

Questo l’elenco delle aziende premiate:

Bar da Laerte di Pegognaga

Alberini Srl-Maxbell di San Benedetto Po

Arredamenti Orlandelli di San Matteo Viadana

Bar Pasticceria Milano di Pecchini Corrado e Sabrina di Suzzara

Eliotecnica Zerbini di Suzzara

Enoteca Zoetti Giacomo di Zoetti Gianni & C Sas di Castel Goffredo

Giubertoni SRL di Bagnolo San Vito

Farmacia Misericordia SAS di Suzzara

Ferramenta Belletti di Gonzaga

Mollard Shoes di Mantova

O.C. di Jonata Corradi di Ostiglia

Ottica Manzoli di Ostiglia

Riseria Zacchè di Mantova

Ristorante Sport di Acquanegra sul Chiese

Furlani Ennio di San Giorgio Bigarello

Cavicchioli Moto di Reverberi Marco & c. sas di Suzzara

Trattoria Stazione di Castel d’Ario

Cominotti Elia di Viadana

Panificio Usberti di Acquanegra sul Chiese

Farmacia Montecchio di Acquanegra sul Chiese

Trattoria Al Macello di Castel d’Ario

Lavanderia M3 di Marmirolo

Marcantoni Elettrodomestici di Ponti sul Mincio

