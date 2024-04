I Macron Warriors Sabbioneta tornano da Venezia con un risultato che consente loro di mantenere sia la leadership della classifica che la distanza dagli immediati inseguitori che sono proprio i Black Lions Venezia. La sfida con i Campioni d’Italia in carica è terminata in parità, 6-6 il punteggio finale, anche se i guerrieri rossoblù tornano dal capoluogo veneto con qualche rimpianto perché i tre punti e la possibilità di battere i Black Lions è stata concreta per grande parte della gara.

I Macron Warriors sono partiti subito con grande intensità, giocando l’ottimo hockey che stanno mettendo in campo in questa brillante stagione. Nel secondo quarto il risultato era 6-3 a favore della squadra mantovana che ha però subìto la reazione dei padroni di casa, i quali in due minuti mettevano a segno due reti, riaprendo la gara. Terzo quarto senza reti e ultima frazione di gioco molto “tirata”, con i veneziani che riuscivano, alla fine, ad impattare il risultato.

Statisticamente per i Macron Warriors un risultato comunque positivo perché non è mai facile uscire indenni dal campo dei neroverdi e anche perché la classifica rimane immutata e i Warriors continuano ad avere la leadership del girone. La squadra di Fabio Merlino ha dimostrato di meritarsi la posizione che occupa in classifica e di essere una delle protagoniste di questo campionato di serie A1. Il prossimo impegno, in programma il 28 aprile, sarà in casa, a Sabbioneta, e sarà un’altra sfida con una storica rivale, il Coco Loco Padova. Un’altra gara determinante in chiave playoff.

“Abbiamo dimostrato anche oggi di giocare alla pari con tutti, anche contro i Campioni d’Italia – ha commentato a fine gara Riccardo Federigi, autore di una delle reti dei Macron Warriors Sabbioneta. Nel corso della stagione abbiamo preso consapevolezza delle nostre qualità e le mettiamo in campo in ogni gara. C’è molta sintonia in campo, giochiamo da squadra. Peccato per la vittoria mancata, ma Venezia è una squadra forte e pericolosa fino all’ultimo secondo e lo ha dimostrato”.

“Uscire da questo campo con un risultato comunque positivo come un pareggio è sempre buona cosa – ha dichiarato Fabio Merlino, coach dei Macron Warriors Sabbioneta. Certo, c’è il rammarico di aver indirizzato subito la gara a nostro favore con un vantaggio importante e non essere riusciti a gestirlo. La nostra prestazione l’abbiamo fatta e sono contento per il gioco espresso. Mettiamo in archivio questo match e cominciamo già a pensare alla prossima impegnativa sfida, quella contro il Coco Loco Padova”.

Powerchair Hockey – Serie A1 Girone A

Black Lions Venezia – Macron Warriors Sabbioneta 6-6

Marcatori Macron Warriors: Catania (4), Federigi (1) + un autogol

