A Villa Medici del Vascello la scienza non ha segreti: domenica 28 aprile la storica dimora della Dama con l’ermellino si trasformerà in laboratorio scientifico per piccoli scienziati che si addentreranno nel meraviglioso mondo dell’infinitamente piccolo, alla scoperta delle particolarità e dei minuscoli dettagli che compongono il mondo vegetale.

Sulle orme di Leonardo Da Vinci e del suo acuto spirito d’osservazione verso la natura, i partecipanti vestiranno i panni di veri e propri scienziati e saranno guidati all’interno dell’ampio parco ottocentesco per prelevare diversi campioni di elementi naturali che saranno poi analizzati al microscopio nel “Leonardo Science Lab” di Villa Medici, l’aula didattica con la strumentazione scientifica per le attività con bambini e ragazzi.

L’attività, della durata di 2 ore, avrà inizio alle ore 16, è dedicata a bambini dai 6 agli 11 anni e si terrà anche in caso di maltempo. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria.

Una domenica di scienza, ma non solo: prosegue l’esposizione d’arte “Contaminazioni”, un viaggio nell’arte contemporanea dal XX al XXI secolo attraverso le opere di artisti nazionali e internazionali premiate allo storico concorso Palio in Arte di Montagnana e la personale dell’artista Giorgio Tentolini. La mostra è visitabile tutte le domeniche fino al 5 maggio, con visite guidate comprensive della storia di Villa Medici del Vascello alle ore 11, 15, 16 e 17, e ogni sabato dalle 15:30 alle 19.

In occasione delle festività Villa Medici sarà aperta anche giovedì 25 aprile e mercoledì 1 maggio, con la possibilità di sostare all’interno dell’incantevole parco per un pic-nic sotto alle fronde degli alberi.

Per informazioni e prenotazioni: 370 3379804 – segreteria@villamedicidelvascello.it

