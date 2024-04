Viadana ritrova la sua Arena Spettacoli. E lo fa con un evento speciale da sempre per il comune viadanese, ossia il ritorno di Save the Bobby, negli ultimi anni migrato a Boretto, appena al di là del Po. Una festa doppia, come spiega il sindaco Nicola Cavatorta per avere ritrovato uno spazio e un evento davvero made in Viadana.

Presente con la giunta al completo e con la benedizione del vicario parrocchiale don Andrea Bani, l’Arena è costata mezzo milione per la riqualificazione che coinvolge anche il vicino Parco Baden-Powell, gestito in anni difficili dal Viadana Bike Team. In totale 392mila euro sono arrivati da Regione Lombardia.

Save the Bobby ha dato il via alla festa con un patto per il volontariato, incontrando nello spazio che sarà destinato ai vari gruppi attivi in zona alcune delle associazioni già alla vigilia della festa vera e propria che andrà avanti per l’intera giornata del 25 aprile, tra musica, cibo, voglia di stare insieme. Come a dire casa nuova ma con la ricetta di sempre.

G.G. (video Alessandro Osti)

© Riproduzione riservata