Nel soleggiato pomeriggio di martedì 30 aprile gli studenti della Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Canneto sull’Oglio hanno partecipato con entusiasmo all’ormai consueto evento “Il mio mondo pulito” proposto dall’Amministrazione Comunale ed inserito nel Piano di Diritto allo Studio.

Il coinvolgimento diretto dei giovani nella raccolta dei rifiuti abbandonati a causa della continua e dilagante inciviltà ha l’obiettivo di trasmettere il rispetto dell’ambiente e della collettività, sensibilizzandoli sul campo alla necessità di una corretta ed efficiente raccolta, coinvolgendoli nelle problematiche ambientali collegate con l’abbandono incivile dei rifiuti.

Gli allievi, accompagnati dai docenti e con la collaborazione di Polizia Locale, Protezione Civile e ANC, hanno ripulito alcuni luoghi simbolo del paese e che stanno particolarmente a cuore ai cittadini di Canneto, come Piazza Gramsci, l’argine e il parco giochi.

Un semplice ma importante gesto per dare alla cittadinanza un forte esempio di rispetto e amore per la natura e per l’ambiente in cui viviamo, valorizzando al contempo le ricchezze presenti sul territorio.

Una preziosa lezione di educazione ambientale per accrescere il senso di responsabilità ed appartenenza che porta ad attivarsi nella difesa del bene comune.

“Un grande grazie a tutti i partecipanti – ha fatto sapere l’Istituto Comprensivo di Canneto – ed un arrivederci al prossimo evento a tema ambientale in programma al quale l’Istituto ha aderito: la tradizionale “Giornata del verde pulito”, promossa da Regione Lombardia e organizzata dal Comune di Canneto sull’Oglio per domenica 12 maggio, aperta a tutta la cittadinanza”.

