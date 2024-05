La lista Uniti per Casalmaggiore – Bongiovanni Sindaco si è presentata lunedì 20 maggio al bar trattoria La Favorita alla popolazione di Agoiolo con una buona presenza di pubblico.

Il Sindaco uscente Filippo Bongiovanni ha fatto un riassunto di quanto con la sua giunta ha realizzato in frazione, dalla nuova illuminazione pubblica con rafforzamento in via Po e nell’incrocio con nucleo Strada, alla riasfaltatura di via Bovio, al parchetto di via Po, mentre per il futuro è già confermato su iniziativa privata il parco fotovoltaico nell’area ex roserpa con realizzazione di ciclabile da via Madre Teresa di Calcutta fino a nucleo Strada.

Il Sindaco si è poi soffermato sul programma per il nuovo mandato, con i progetti legati al PNRR come la rigenerazione dell’area ex macello, il miglioramento sismico dell’asilo Nido e la riqualificazione di parte del complesso di Santa Chiara che cubano oltre 5,5 milioni di investimenti a costo zero per le casse comunali e pensati per le future generazioni, così come il nuovo palazzetto dello sport e il rifacimento della pista d’atletica. È stato presentato il candidato di frazione Fabio Bosio, 51enne architetto, neofita della politica, che ha sposato il progetto “Uniti per Casalmaggiore”, convinto dalla concretezza del Sindaco Bongiovanni e dalla passione per la cosa pubblica.

Il vicesindaco Giovanni Leoni è intervenuto per dei chiarimenti su alcune manutenzioni, sulla situazione di alcune lottizzazioni e della zona artigianale di via Galli e via Bernardi. Diversi interventi dal pubblico con richieste e suggerimenti per migliorare la frazione nel prossimo futuro.

