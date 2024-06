La quinta figlia è nata in auto, nel parcheggio di un distributore, sulla strada che porta a Parma, alle porte della città ducale. Disavventura a lieto fine per una famiglia bosniaca residente a Casalmaggiore, per un lieto evento che sottolinea però una volta di più il peso della mancanza di un Punto Nascite vicino.

Di certo la coppia aveva scelto Parma per motivi geografici, dato che il centro emiliano è, chilometricamente, più vicino a Casalmaggiore rispetto a Cremona, che in Lombardia resta comunque l’ospedale di riferimento per il Casalasco, dopo che il 31 ottobre 2018 il reparto Maternità dell’Oglio Po di Vicomoscano è stato chiuso.

Da allora abbiamo già contato almeno quattro episodi, con quello che stiamo riportando, di parti in auto o per strada. Stavolta, si diceva, la coppia aveva anche cercato di accorciare la strada, recandosi a Parma, ma alla fine la bimba, la quinta per i due genitori, ha deciso di non aspettare anche se mancava veramente poco per l’arrivo in ospedale, dato che Baganzola è a una decina di minuti di auto dall’Ospedale Maggiore di Parma.

Dietro la buona notizia, quale è sempre la nascita di un bimbo o una bimba, si ripropone però il tema dell’assenza del Punto Nascite a Casalmaggiore. Se infatti Vicomoscano avesse ancora avuto un reparto Maternità attivo, ecco che senza dubbio la donna, una volta rotte le acque, sarebbe senza dubbio giunta per tempo.

Così non è stato: il fatto è accaduto martedì mattina alle 7.30. La donna è stata aiutata dalla Pubblica Assistenza e dalla Croce Rossa, chiamati dal marito che ha capito che non c’era il tempo necessario per arrivare in ospedale. Tutto è andato bene e alla fine la signora, che si è sentita poco bene, si è poi ripresa, portata in ambulanza al Maggiore di Parma. La piccolina è nata nel giro di 4 minuti dall’arrivo dell’ambulanza. Tutto è bene quel che finisce bene, ma quel Punto Nascite chiuso a Vicomoscano mai come in queste occasioni grida vendetta.

Giovanni Gardani

