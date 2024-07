Prosegue la campagna assunzioni di Trenord: l’azienda ferroviaria lombarda ha aperto oggi una nuova ricerca di Sales & Customer Service Assistant, da inserire nel team dedicato alla vendita di titoli di viaggio e servizi e alla consulenza e all’assistenza dei clienti in biglietteria.

Sulla pagina “Lavora con noi” del sito trenord.it è possibile candidarsi fino al 23 luglio per questo ruolo; sono aperte anche ricerche per le posizioni di Specialista Sales Data Assurance, di Junior Project Manager per la struttura Sviluppo Sistemi di Vendita e di Business Controller.

La selezione di Sales & Customer Service Assistant

Il Sales & Customer Service Assistant in Trenord ha un ruolo fondamentale nel rendere positiva l’esperienza di ogni cliente in biglietteria, personalizzandola sulle specifiche esigenze di ciascuno. Chi fa parte di questo team ha come compito principale quello di guidare il cliente a individuare il prodotto più adeguato alle proprie necessità di viaggio: da biglietti e abbonamenti, alle agevolazioni, alle proposte dedicate a settori di mercato particolari, come il turismo o il servizio aeroportuale.

Oltre che della vendita, il Sales & Customer Assistant si occupa delle attività che completano l’assistenza ai viaggiatori, come informazione, gestione di reclami e rimborsi, guida all’utilizzo degli strumenti digitali. Il team svolge anche operazioni di back office, come l’inserimento di pratiche nel CRM aziendale, e contribuisce alla definizione di nuovi prodotti o strumenti di vendita, tramite attività di testing.

Per entrare nella squadra sono richiesti un diploma di scuola media superiore o di laurea e precedenti esperienze di due anni in ruoli affini o in attività lavorative che prevedono un contatto diretto con il cliente. Si prediligono esperienze in realtà in franchising, nel settore turismo e servizi.

Sono necessarie inoltre una buona padronanza della lingua inglese e, preferibilmente, di altre lingue straniere, e la conoscenza del pacchetto Office. Ai candidati è richiesta disponibilità a lavorare su turni e su più sedi.

Completano i profili ricercati una buona capacità relazionale, flessibilità nella gestione delle attività quotidiane e nel rapporto con la clientela, attitudine al problem solving, proattività, capacità di approccio consulenziale e di negoziazione, comunicazione assertiva.

Le altre selezioni aperte

La Direzione Commerciale di Trenord seleziona un profilo di Specialista Sales Data Assurance, responsabile del controllo dei dati di vendita. Nella struttura di Amministrazione Vendite, la persona selezionata supporterà il responsabile nella gestione e nella progettazione del processo di assurance dei dati di vendita, in collaborazione con il team IT e i fornitori. Si occuperà inoltre di verificare la completezza e la correttezza dei dati di vendita dai canali digitali di Trenord.

Per candidarsi sono richieste laurea in Economia o discipline affini; esperienza pregressa di almeno due anni in ambito revisione; buona competenza nella creazione di diagrammi di processo e sistemi di controllo; conoscenza di software di analisi dati e Business Intelligence. Completano il profilo proattività, buone capacità relazionali e predisposizione al lavoro in team.

La Direzione Commerciale è alla ricerca anche di un profilo di Junior Project Manager per la struttura Sviluppo dei Sistemi di Vendita, per lavorare su progettualità complesse con team misti, che radunano professionisti delle aree IT e Business. La persona selezionata si occuperà di definire requisiti e piani di progetto, di coordinare l’interazione fra stakeholder interni ed esterni, di monitorare i tempi di esecuzione.

Può partecipare alla selezione chi è in possesso di un diploma di laurea in discipline economiche, Marketing o affini. Sono inoltre richieste conoscenza del pacchetto Office, della lingua inglese; è gradita esperienza pregressa di almeno un anno in ambito Trasporti e Servizi. Completano il profilo ottime competenze analitiche e capacità comunicative, come anche predisposizione al lavoro in team.

Sono aperte le candidature per diventare Business Controller nella struttura Analisi e Controllo, responsabile della valutazione della redditività commerciale, del supporto al budget, del controllo di costi ricavi e del reporting commerciale.

Ai candidati sono richiesti diploma di laurea in Economia o discipline affini; conoscenza di Office e di software di analisi dati e Business Intelligence. Costituisce elemento preferenziale una precedente esperienza di almeno un anno nel ruolo. Completano il profilo capacità analitiche, capacità organizzative e comunicative, propensione al lavoro in team.

Ulteriori informazioni sui profili cercati, i link utili per candidarsi e tutti gli aggiornamenti sulle posizioni di lavoro offerte in Trenord sono disponibili sul sito trenord.it, pagina “Lavora con noi”

