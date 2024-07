Resta alta l’attenzione sull’emergenza Peste Suina Africana. Nella notte tra giovedì e venerdì, dalle 21 dell’11 luglio alle 6 del 12 su iniziativa del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana e con il coordinamento del Gruppo Operativo Territoriale di Regione Lombardia è stato effettuato sul nostro territorio un intervento di monitoraggio e controllo della specie cinghiale, con il concorso del Reparto Operazioni del Comando Operazioni Aerospaziali del Ministero della Difesa.

La tipologia d’intervento ha previsto l’utilizzo per la prima volta in assoluto, della tecnologia aerea tramite il drone Predator One, per avvistare dall’alto gli esemplari di cinghiale, con la presenza sul campo degli equipaggi della ditta incaricata e della Polizia Provinciale, pronti ad intervenire per l’abbattimento.

Il Predator One è un drone militare da guerra, un aeromobile a pilotaggio remoto, per questo è stato necessario il coinvolgimento del Comando operazioni aerospaziali dell’Aeronautica Militare di Poggio Renatico in provincia di Ferrara.

L’operazione si è svolta nell’area territoriale compresa tra i comuni di Torricella del Pizzo, Gussola e Martignana di Po (nei pressi del fiume Po). Per garantire la sicurezza dell’intervento, anche nelle aree limitrofe non era consentito lo svolgimento di altra attività in piano di controllo o caccia di selezione da parte di operatori abilitati. Sono stati avvistati molti esemplari e ne sono stati catturati 3.

Eleonora Busi

