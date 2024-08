Ieri mattina, il Generale di Divisione Giuseppe De Riggi, comandante della Legione Carabinieri Lombardia, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Mantova.

Il Generale De Riggi, accolto presso la caserma di via Chiassi dal Comandante Provinciale, Colonnello Vincenzo Di Stefano, ha incontrato i nuovi carabinieri assegnati, lo scorso mese di luglio, alle Stazioni Carabinieri dislocate nella provincia mantovana, a cui si sono aggiunti, all’inizio di questo mese, anche 11 nuovi Marescialli, al termine dei rispettivi corsi di formazione.

Il Generale De Riggi, dopo aver rivolto il suo saluto ai militari neo giunti, ha evidenziato l’importanza del ruolo da essi appena assunto e di quello che rappresenta l’uniforme indossata per i cittadini, ai quali occorre far sentire in ogni occasione la vicinanza dei Carabinieri, interpretando appieno l’importante funzione di rassicurazione sociale svolta dall’Arma e cercando di accrescere costantemente la percezione di sicurezza delle comunità a loro affidate.

I nuovi Marescialli sono stati assegnati alle Stazioni Carabinieri di Castel Goffredo, Moglia, San Benedetto Po, Marcaria, Roverbella, Roncoferraro, Poggio Rusco, Gonzaga, Bagnolo San Vito, Ostiglia e Gazzuolo, rinforzando i relativi organici, così da permettere una maggiore presenza sul territorio al servizio della sicurezza delle comunità mantovane.

