Due serate di festa con musica e teatro sull’aia di Corte Maddalena venerdì 30 e sabato 31 agosto per la Carrozzeria Orfeo Farm Party, l’ormai consueto appuntamento di fine estate – prima dell’avvio della stagione autunnale – promosso da Carrozzeria Orfeo, con il sostegno di Fondazione Cariplo, nell’ambito del Bando «Per la cultura 2022», e di Regione Lombardia, nell’ambito di Avviso Unico Cultura 2024, con “Corte Distanze. Progetto di prossimità culturale”.

Sarà il concerto di Ruben Camillas, venerdì 30 agosto, alle ore 21, ad aprire la due giorni con il repertorio de I Camillas, storica e amata band elettro-pop pesarese, fondata insieme a Zagor Camillas, scomparso pochi anni fa. La band ha avuto innumerevoli successi in ambito musicale e ha raggiunto una sua popolarità con la partecipazione a Italia’s Got Talent nel 2015 e la realizzazione delle sigle di Colorado (con il brano “Nananana”) e di Rai Dire Nazionale della Gialappa’s Band (con “Il gioco della palla”). Nato a Pesaro nel 1966, Vittorio Ondedei (diventato Ruben Camillas dal 2004), nel suo percorso artistico ha sempre cercato il miscuglio e la contaminazione, in relazione con il mondo e le persone: suona, canta, scrive, racconta, mima, immagina, balla, provoca, sorride, improvvisa. In questo spettacolo di canzoni e mimi senza rete, condurrà il pubblico nel buio a cercare demoni, stipiti, occhi aperti e bordi di lenzuoli invisibili.

Uno spettacolo di slam poetry, stand-up comedy e analisi dei dati personali è “Grandi numeri” che vede protagonista, sabato 31 agosto, alle ore 21, Lorenzo Maragoni, attore, regista, poeta, campione italiano e mondiale nel 2021 di Slam Poetry. Già noto al pubblico mantovano che lo aveva apprezzato in occasione dell’evento inaugurale della Stagione di 4D Teatro, in questo nuovo spettacolo, prodotto da Teatro Metastasio di Prato e Trentospettacoli, Maragoni dà vita ad un esperimento collettivo: una micro-comunità, chiamata pubblico, fatta di piccoli numeri, si ritrova di fronte a un evento dal vivo. Un fatto che diventa epocale, in tempi in cui tutta la nostra attenzione passa dagli schermi. Se lo spettacolo può essere sempre simile a se stesso, siamo certi che queste esatte persone, insieme, non si ritroveranno più. Allora, chi siamo, come ci chiamiamo, da dove veniamo, quanti anni abbiamo? Quali canzoni ci piacciono, di che generazione sentiamo di fare parte? Di maggioranze o di minoranze? “Grandi numeri” mette insieme la stand-up comedy, la slam poetry e il rapporto col pubblico tramite sondaggi per riscoprire, al di fuori del flusso di dati e di algoritmi, cosa vuol dire incontrarsi dal vivo tra sconosciuti, fare un’esperienza collettiva che porta a sentirci al tempo stesso parte di un gruppo e unici. Quando ci saremo conosciuti del tutto, quando saremo diventati dati, che cosa rimarrà di imprevedibile e inclassificabile? Avrà a che vedere con l’amore o avrà a che vedere con la poesia?

Le due serate saranno allietate, dalle ore 19.30, dalla Pizzata sull’aia a cura di BioPizza.

INFO E PRENOTAZIONI

Concerto di Ruben Camillas : ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (max 200)

: ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (max 200) Grandi numeri di Lorenzo Maragoni: biglietto 7,50€.

di Lorenzo Maragoni: biglietto 7,50€. Prenotazione consigliata al numero 349 1984615 oppure alla email: salamaddalena.mn@gmail.com

www.carrozzeriaorfeo.it

FB @Sala Maddalena – Ig @sala_maddalena

FB @carrozzeriaorfeo – Ig @carrozzeria_orfeo

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata