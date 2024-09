MONDIALE SUPERBIKE

Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) chiude al comando il venerdì del Round Acerbis d’Italia del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike con 81 millesimi di vantaggio su Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team). Ottimo venerdì per Kawasaki, con Tito Rabat (Kawasaki Puccetti Racing) quarto: al Cremona Circuit sta per arrivare una sorpresa?

ALEX LOWES DETTA IL PASSO: i primi due in 81 millesimi, quarto tempo per Rabat

Le condizioni della pista migliorano rispetto alla FP1: Alex Lowes realizza un 1’29.685 con cui si mette tutti alle spalle. La bella giornata di Kawasaki è rafforzata dal quarto tempo di Rabat. Axel Bassani (Kawasaki Racing Team WorldSBK) è decimo: nei primi dieci posti ci sono ben tre ZX-10RR.

PETRUCCI VA FORTE: terzo tempo per Bulega

Petrucci chiude a 81 millesimi da Lowes, con ‘Petrux’ che punta a vincere sulla pista di casa. In 1’29.766 precede di circa sette decimi Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) che in questo weekend proverà ad approfittare dell’assenza del leader del Campionato Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Andrea Iannone (Team GoEleven) con il suo ultimo giro sale al quinto posto, scalzando Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) di soli quattro millesimi. Michael Ruben Rinaldi (Team Motocorsa Racing) è 14° davanti a Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), caduto in curva 11.

HONDA IN TOP TEN: Lecuona porta la CBR1000RR-R in settima posizione

Iker Lecuona (Team HRC) porta la sua CBR1000RR-R in settima posizione mentre il compagno di box Xavi Vierge è 12°. 20° tempo per Tarran Mackenzie (PETRONAS MIE Racing Honda), 23° per la wildcard Tommy Bridewell (Honda Racing UK), 25° per Ivo Lopes (PETRONAS MIE Racing Honda).

GERLOFF, MIGLIOR PILOTA BMW: ottavo crono per l’americano, 11° per van der Mark

Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) è ottavo a poco più di quattro decimi da Alex Lowes e precede di 13 millesimi il compagno di box Scott Redding. Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) – caduto nel corso della sessione – è 11° dopo un contatto con Alessandro Delbianco (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team). 18^ posizione per Markus Reiterberger (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), sostituto dell’infortunato Razgatlioglu.

NUOVE ALI PER YAMAHA: Locatelli 13°

FP2 sull’asciutto e con le nuove ali per Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha), il migliore del pomeriggio in sella alla R1: in 1’30.506 è 13°, 21° Niccolò Canepa che in questo Round prende il posto dell’infortunato Jonathan Rea. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) ha il 16° tempo, 24° per Marvin Fritz (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team). Bradley Ray (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team) è 17° ma resta entro il secondo di distacco dal leader, mentre la wildcard Delbianco chiude la giornata in 19^ posizione.

Questi i primi sei alla fine del venerdì nel WorldSBK a Cremona:

Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’29.685 Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) +0.081 Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +0.151 Tito Rabat (Kawasaki Puccetti Racing) +0.291 Andrea Iannone (Team GoEleven) +0.331 Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +0.335

MONDIALE FEMMINILE

Terza pole nel Campionato del Mondo Femminile FIM per Maria Herrera (Klint Forward Factory Team) che chiude al comando la sessione di Tissot Superpole del Round Acerbis d’Italia davanti a Roberta Ponziani (Yamaha Motoxracing WCR Team) grazie a un 1’41.152.

Ottima qualifica anche per l’abruzzese che paga soli 101 millesimi alla spagnola e che si mette alle spalle Ana Carrasco (Evan Bros. Racing Yamaha Team), staccata di 237 millesimi.

Sara Sanchez (511 Terra&Vita Racing Team) aprirà la seconda fila davanti a Beatriz Neila (Ampito / Pata Prometeon Yamaha) e Pakita Ruiz (PS Racing Team 46+1).

Terza fila per l’australiana Tayla Relph (TAYCO Motorsport), Avalon Lewis (Carl Cox Motor Sports) e Jessica Howden (Team Trasimeno), con la tedesca Lucy Michel (TSL-Racing) a chiudere la top ten.

Queste le prime sei al termine della Superpole del WorldWCR:

Maria Herrera (Klint Forward Factory Team) 1’41.152 Roberta Ponziani (Yamaha Motoxracing WCR Team) +0.101 Ana Carrasco (Evan Bros. Racing Yamaha Team) +0.237 Sara Sanchez (511 Terra&Vita Racing Team) +0.953 Beatriz Neila (Ampito / Pata Prometeon Yamaha) +1.862 Pakita Ruiz (PS Racing Team 46+1) +2.064

MONDIALE SUPERSPORT

Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team) in 1’31.478 al termine della sessione di Tissot Superpole del Round Acerbis d’Italia del Campionato del Mondo FIM Supersport si regala la terza pole position consecutiva, precedendo di 298 millesimi Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing). Yari Montella (Barni Spark Racing Team) completa la prima fila. Si preannuncia una gara davvero intensa.

TRE DI FILA PER HUERTAS: lo spagnolo precede Manzi e Montella

Huertas firma il suo miglior crono al suo terzo giro lanciato e nessuno riesce a batterlo: Manzi è staccato di 298 millesimi dal poleman, Montella paga 330 millesimi.

SECONDA FILA: quinta casella per McPhee

Federico Caricasulo (Motozoo ME AIR Racing) scatterà dalla quarta casella davanti a John McPhee (WRP by SKM – Triumph) e Marcel Schroetter (MV Agusta Reparto Corse).

GLI ALTRI IN TOP TEN

Lucas Mahias (GMT94 Yamaha) aprirà la terza fila davanti a Can Oncu (Kawasaki Puccetti Racing) e Valentin Debise (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team). Decimo tempo per Jorge Navarro (Orelac Racing Verdnatura) nonostante una caduta in curva 2.

Questi i primi sei alla fine della Superpole nel WorldSSP:

Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team) 1’31.478

2. Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing) +0.298

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.330

4. Federico Caricasulo (Motozoo ME AIR Racing) +0.393

5. John McPhee (WRP by SKM – Triumph) +0.612

6. Marcel Schroetter (MV Agusta Reparto Corse) +0.674

testo dal sito ufficiale World Superbike

