MONDIALE SUPERBIKE

Questa giornata Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) se la ricorderà a vita: il ternano al Cremona Circuit conquista la sua prima vittoria nel Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike. Il pilota umbro precede le due Ducati ufficiali di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) e Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati). Petrucci diventa il primo pilota a vincere in MotoGP™, WorldSBK, STK1000, STK600, MotoAmerica e una tappa nella Parigi – Dakar.

DUCATI DAVANTI DALL’INIZIO ALLA FINE

Al via, Ducati grande protagonista con l’ottimo scatto di Andrea Iannone (Team GoEleven) che scatta dalla pole davanti a Petrucci e Bulega.

LECUONA IN GRAN FORMA: ottima prestazione per il pilota spagnolo

Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) cade e vede terminare anzitempo la sua gar mentre Iker Lecuona (Team HRC) recupera diverse posizioni. Purtroppo Iannone cade a 13 giri dalla fine mentre è in zona podio alle prese con Petrucci e Bulega e con alle spalle Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha).

BANDIERA ROSSA: Bulega accorcia in classifica

A 12 giri dalla fine Lecuona strappa il terzo posto a Locatelli ma quattro giri dopo vede svanire il piazzamento sul podio dopo il sorpasso dell’ottimo Bautista, autore di una grande rimonta. La gara viene interrotta con la bandiera rossa dopo che i due terzi sono stati oltrepassati. Finisce qui, con un podio tutto Ducati che in Italia mancava da Imola 2010. Lecuona torna in top five, l’ultima volta per lui era stata a Portimao l’anno scorso. Petrucci è il nono pilota più anziano a vincere nel WorldSBK ed è l’81° pilota nella storia del WorldSBK a festeggiare un successo.

In classifica, Bulega recupera 20 punti al leader del Campionato Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), ancora assente per infortunio: ora è a -35.

Questi i primi sei alla fine di Gara 1 del WorldSBK:

Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +2.590 Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +6.383 Iker Lecuona (Team HRC) +7.583 Axel Bassani (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +10.125 Xavi Vierge (Team HRC) +10.211

Giro veloce: Andrea Iannone (Ducati) – 1’29.397

MONDIALE FEMMINILE

Al Cremona Circuit Gara 1 del Round Acerbis d’Italia del Campionato del Mondo Femminile FIM va a Maria Herrera (Klint Forward Racing Team) che vince davanti a Sara Sanchez (511 Terra&Vita Racing Team), Ana Carrasco (Evan Bros Racing Yamaha Team) e Roberta Ponziani (Yamaha Motoxracing WCR Team).

WHITMORE CADE – bandiera rossa

A sei giri dalla fine Alyssia Whitmore (Sekhmet Motorcycle Racing Team) cade in curva 7: la gara viene sospesa con la bandiera rossa mentre Whitmore prima viene portata al centro medico e poi all’ospedale di Cremona per ulteriori accertamenti.

LA RIPARTENZA: Carrasco in testa

Si riparte sulla distanza di cinque giri, con Herrera alle spalle di Carrasco e davanti a Sanchez e Ponziani. A quattro giri dal termine, errore chiave per Ponziani che va larga e vede sfumare le speranze di podio.

ULTIMO GIRO AVVINCENTE: Herrera e Sanchez in lotta fino alla fine

Ci si gioca tutto fino alla fine: Herrera all’ultimo settore piazza la zampata decisiva per poi andare a prendersi un’importante vittoria battendo Sanchez. Carrasco completa il podio tutto spagnolo.

Queste le prime sei alla fine di Gara 1 del WorldWCR:

Maria Herrera (Klint Forward Factory Team) Sara Sanchez (511 Terra&Vita Racing Team) +0.075 Ana Carrasco (Evan Bros Racing Yamaha Team) +0.197 Roberta Ponziani (Yamaha Motoxracing WCR Team) +5.113 Beatriz Neila (Ampito / Pata Prometeon Yamaha) +5.382 Pakita Ruiz (PS Racing Team 46+1) +6.418

Giro veloce: Roberta Ponziani (Yamaha) – 1’41.235

MONDIALE SUPERSPORT

Al Cremona Circuit Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team) in Gara 1 del Round Acerbis d’Italia del Campionato del Mondo FIM Supersport vince per la nona volta e centra il suo 13° podio. Secondo posto per Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing), con il podio che è completato da Yari Montella (Barni Spark Racing Team).

Huertas resta in testa al Campionato

Adrian Huertas scatta dalla pole e tiene a bada Stefano Manzi e Yari Montella, seguiti da Marcel Schroetter (MV Agusta Reparto Corse).

MANZI CONTRO MONTELLA: lotta intensa fino alla fine

Manzi e Montella regalano spettacolo, con il secondo posto che va al pilota di casa che piazza un gran sorpasso sul campano. Quarto posto per Marcel Schroetter che arriva davanti a Tom Booth-Amos (PTR Triumph), Lucas Mahias (GMT94 Yamaha) e John McPhee (WRP by SKM-Triumph). In top ten anche Ondrej Vostatek (PTR Triumph), Niki Tuuli (EAB Racing Team) e Bahattin Sofuoglu (MV Agusta Reparto Corse).

Huertas ora ha 23 punti di vantaggio su Montella e 55 su Manzi.

Questi i primi sei alla fine di Gara 1 del WorldSSP:

1.Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team)

Stefano Manzi (Pata Prometeon Ten Kate Racing) +4.665 Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +7.597 Marcel Schroetter (MV Agusta Reparto Corse) +13.000 Tom Booth-Amos (PTR Triumph) +13.682 Lucas Mahias (GMT94 Yamaha) +17.818

Giro veloce: Adrian Huertas (Ducati) – 1’32.213

