La formazione continua rappresenta una risorsa fondamentale per chi desidera migliorare le proprie competenze e trovare nuove opportunità lavorative. Per questo motivo, sabato 12 ottobre dalle ore 10 alle 12 la Fondazione S.Chiara di Casalmaggiore organizza un Open Day dedicato ai corsi per adulti: un’occasione preziosa per scoprire i percorsi formativi offerti dall’istituto, tutti certificati e regolamentati da Regione Lombardia.

In un mondo del lavoro in costante evoluzione, acquisire nuove conoscenze non è solo un vantaggio, ma una necessità per restare competitivi. L’Open Day è un’iniziativa gratuita e aperta a tutti: sia per chi è alla ricerca di una prima occupazione, sia per chi desidera ampliare le proprie competenze professionali.

Tutti i corsi sono riconosciuti da Regione Lombardia e garantiscono una certificazione ufficiale al termine del percorso formativo. Questo attestato costituisce un’importante risorsa per chi cerca un’occupazione, una qualifica spendibile nel mercato del lavoro regionale e nazionale.

Durante l’Open Day, i partecipanti avranno l’opportunità di:

Incontrare i docenti e il personale scolastico, disponibili per rispondere a domande e chiarire ogni dubbio.

Partecipare a sessioni informative per comprendere meglio i vari percorsi formativi offerti e il loro impatto sulla propria vita professionale.

Ricevere consulenze personalizzate sulla scelta del percorso più adatto alle proprie esigenze.

Investire nel proprio sviluppo professionale significa non solo aprire nuove porte, ma anche acquisire la capacità di affrontare con maggiore sicurezza le proprie sfide lavorative. L’Open Day rappresenta quindi il momento ideale per confrontarsi con chi ha già intrapreso questo percorso di crescita personale e professionale.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito web della scuola o contattare la segreteria al numero 037540083 o via email all’indirizzo info@fondazione-santachiara.it.

