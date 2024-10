La Serie A2 Tigotà 2024/2025 continua e per le ragazze della Volleyball Casalmaggiore arriva anche la prima trasferta. Capitan Giulia Pincerato e compagne sono attese in quel di Castelfranco di Sotto (PI) dalla Fgl-Zuma Castelfranco, neo promossa in Serie A, entrambe in cerca di punti dopo la prima giornata terminata con una sconfitta 3-0 per tutte e due le formazioni.

Fischio di inizio alle ore 17 di domenica 13 ottobre al PalaParenti, dirigono Marta Mesiano e Giulio Cervellati, Yuri Armelani al video check e Nicolò D’Azzo al referto elettronico. La gara sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming sul portale VolleyballWorld Tv.

La prossima gara interna delle rosa sarà sabato 19 ottobre alle 20.30 contro la Bam Mondovì tra le mura amiche del PalaRadi.

LE ULTIME DA CASALMAGGIORE

Le ragazze guidate dall’head coach Bruno Napolitano, lavorano duramente in palestra per cercare di chiudere velocemente e nel migliore dei modi il gap di preparazione rispetto alle avversarie anche se con un po’ di sfortuna visto l’infortunio (in pieno recupero) di Mika Grbavica e il piccolo stop di Francesca Dalla Rosa (però recuperata) che hanno tolto un po’ di intensità al 6 contro 6 nelle sessioni di allenamento. Ma contro Macerata nella gara d’esordio, le rosa hanno comunque mostrato anche buone cose che fanno ben sperare e che mostrano ampi margini di miglioramento. “Veniamo da un periodo un po’ sfortunato – dice la schiacciatrice Chiara Costagli – dove non abbiamo avuto modo di trovare il giusto feeling in allenamento. Ogni partita d’ora in poi sarà un banco di prova importante e vogliamo farci trovare pronte. Castelfranco, anche se neo promossa, è una squadra attrezzata quindi sicuramente ci aspetta una trasferta impegnativa che dobbiamo affrontare con serenità e con tanta voglia di fare il risultato per riscattarci dalla scorsa partita contro Macerata e ripagare il supporto dei nostri tifosi”.

L’head coach Napolitano, coadiuvato da coach Guido Beccari, potrà contare quindi su Pincerato e Cantoni al palleggio, Montano, capace di 13 punti all’esordio in maglia rosa, in opposto, Nwokoye, Perletti e Marku al centro, Costagli, Nosella e la rientrata Dalla Rosa in banda con Faraone nel ruolo di libero e Ribechi jolly tra libero e giro di ricezione con maglia normale.

LE EX

Nessuna giocatrice di entrambe le squadre ha vestito la maglia delle altre. Alessandra Colzi e Veronica Bisconti hanno preso parte al progetto sand volley 4×4 al LegaVolley Summer Tour con la canotta di Casalmaggiore.

LA GIORNATA

La seconda di andata si apre alle 16 con la gara tra Costa Volpino e Messina, alle 17 poi tutto il resto delle partite in programma, oltre al match del PalaParenti, Macerata-Mondovì, prossima avversaria delle rosa sabato 19 ottobre alle 20.30 al PalaRadi di Cremona, Brescia-Lecco e Imola-San Giovanni in Marignano.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata