Palm SpA SB sulle pagine del quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”: all’azienda viadanese è stato riservato uno spazio nell’ambito di un articolo sugli imballaggi in legno. Nello specifico, il presidente e Ad Primo Barzoni ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando il nuovo regolamento UE sugli imballaggi. “Nel nuovo regolamento – sottolinea Barzoni – ci sono criteri che rischiano di non tenere conto delle caratteristiche del legno, un materiale naturale e facilmente riciclabile. Infatti, in Italia abbiamo già una filiera di recupero efficiente, che supera gli obiettivi UE previsti per il 2030”.

Tornando alle dichiarazioni riportate dal quotidiano economico, l’imprenditore rivierasco ha proseguito: “ Nel mio intervento su Il Sole 24 Ore ho ricordato che lavoriamo da sempre in questa direzione. Infatti, per quanto ci riguarda stiamo già applicando la norma, perché il regolamento non parla solo di riuso, ma dice anche di ridurre l’impatto degli imballaggi, di utilizzare meno materiale e fare riciclo.

Il nostro approccio alla produzione di green pallet in legno considera l’intero ciclo di vita del prodotto, riduce gli sprechi e migliora l’impatto ambientale. Il nostro legno è certificato PEFC Italy e FSC Italia e oggi il 100% della materia prima che usiamo rispetta le regole europee in vigore. E’ giusto – ha sottolineato – che il regolamento comunitario dica alle aziende di ridurre i materiali e favorire il riciclo. E’ quello che in Palm facciamo da vent’anni, ma la normativa – ha rilevato l’Ad – deve riconoscere le specificità del settore e valorizzare le aziende italiane che, come la nostra, hanno già intrapreso questo percorso e reso l’imballaggio l’elemento chiave di un’economia più sostenibile”.

Lorenzo Costa

