È stata aperta la vendibilità dei servizi innovativi digitali della rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) tramite gli operatori partner presenti sul territorio per cittadini e imprese del centro abitato del Comune di San Martino dall’Argine. Gli interventi di cablaggio hanno previsto la realizzazione dell’infrastruttura in fibra ottica ultraveloce posata da Open Fiber nei mesi scorsi.

Open Fiber è la concessionaria del bando pubblico di Infratel Italia (società in-house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per la copertura delle aree bianche nella regione Lombardia: l’opera rimarrà infatti di proprietà pubblica, mentre Open Fiber ne cura la gestione e la manutenzione per i prossimi 20 anni.

Sono oltre 1000 le unità immobiliari cablate attraverso un’infrastruttura in fibra ottica FTTH e ulteriori case sparse sono state connesse con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). L’infrastruttura, al servizio anche di zone limitrofe, si sviluppa per circa 30 chilometri di cui oltre il 70% di essa che è stata realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti.

Il comune è sede di PCN (Punto Consegna Neutro), ossia la centrale ottica che ha acceso la fibra. Grazie al progetto, nel comune sono state rilegate anche alcune sedi della Pubblica Amministrazione quali ad esempio il municipio e la scuola materna.

Open Fiber sta realizzando nelle cosiddette “aree bianche” oggetto dei tre bandi Infratel Italia, con il contributo economico delle Regioni, un’infrastruttura a banda ultra larga che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività ai piccoli borghi come alle grandi città.

Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso. I cittadini interessati non devono far altro che verificare sul sito www.openfiber.it la copertura del proprio civico, scegliere il piano tariffario preferito e contattare uno degli operatori disponibili per poi iniziare a navigare a una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste fibra-rame.

In base a quanto previsto dai bandi pubblici, la rete di Open Fiber nei comuni delle aree bianche si ferma fuori dalla proprietà privata, fino ad un massimo di 40 metri di distanza dall’abitazione. Quando il cliente finale ne farà richiesta, sarà l’operatore selezionato a contattare Open Fiber, che a quel punto fisserà un appuntamento con lo stesso utente, con l’obiettivo di portare la fibra ottica dal pozzetto stradale fin dentro la sua abitazione senza alcun costo aggiuntivo.

Al termine dell’operazione, l’utente potrà usufruire di una connettività ultraveloce e a bassa latenza, l’unica capace di arrivare a una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo e che abilita una vera rivoluzione digitale, in quanto migliore tecnologia disponibile sul mercato.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata