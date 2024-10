Crossing The North, il docufilm di Andrea Devicenzi, atleta paralimpico di Martignana di Po, fa incetta di premi. Una sfida, una delle tante di Andrea, che ha affrontato la Scandinavia in bicicletta su un pedale, raccontando la sua avventura. Un doppio riconoscimento dalla Basilicata fino a Roma.

Premio inatteso perché l’intento di Andrea è prima di tutto documentare, senza pensare troppo al dopo. “Avere conosciuto dei professionisti del settore cinema – spiega Andrea nell’intervista a CR1 – è stato davvero emozionante. Non ci aspettavamo di vincere in Basilicata, perché il docufilm non era stato realizzato con l’intento di partecipare a un concorso e anche perché è stato completamente autoprodotto. E’ una grande soddisfazione che spinge il nostro gruppo di lavoro ad andare avanti anche per le prossime produzioni, ad esempio legate al viaggio “On the Road” negli Stati Uniti”.

