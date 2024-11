In 15 anni il numero degli ultracentenari cremonesi è più che raddoppiato: il dato emerge dall’ultima elaborazione dell’Istat, secondo cui dai 66 che si registravano nel 2009, si è passati ai 136 del 2024. Numeri che dimostrano come l’aspettativa di vita sia aumentata nella popolazione anziana. Un vero boom si è visto solo nell’ultimo anno: tra il 1 gennaio 2023 e il 1 gennaio 2024 sono passati da 117 a 136.

Secondo l’Istat, si tratta di un trend che riguarda tutto il Paese. Al 1° gennaio 2024 i centenari1 residenti in Italia sono 22.552, l’81% dei quali di sesso femminile. Considerando che al 1° gennaio 2014 i centenari erano 17.252, la crescita in un solo decennio è stata di oltre il 30%.

Gli oltre 22mila centenari viventi al 1°gennaio 2024 sono distribuiti sul territorio in maniera eterogenea. La Lombardia è la regione con la presenza più alta in valore assoluto, con oltre 3mila residenti, seguita dal Lazio e dall’Emilia-Romagna che ne contano oltre 2mila.

In termini relativi la rappresentazione territoriale della popolazione centenaria cambia. La Liguria, infatti, è la regione con la concentrazione più elevata di centenari, 61 ogni 100mila residenti, seguita dal Molise (58) e dal Friuli Venezia-Giulia (54). La Lombardia con un valore del 34 per 100mila si posiziona agli ultimi posti, anche al di sotto del valore nazionale (38 per 100mila).

