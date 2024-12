Era inizio 2021 quando, in un intervento in Consiglio Comunale durante la discussione del bilancio di previsione, Gabriel Fomiatti, iscritto ad Azione ed ex consigliere comunale nelle fila del Listone, lancia una proposta non ancora esplorata sulla linea ferroviaria Brescia-Parma, disastrata che attraversava – e attraversa – il nostro territorio: trasformarla in una linea sperimentale ad idrogeno.

“Nessuno ci ha mai creduto – si toglie oggi un sassolino Fomiatti –. Chi fece finta di non sentirla, chi non la prese minimamente in considerazione, chi fece la “levata di scudi” sui giornali per un non ben non definito motivo ambientalista. Chi la criticò perché avrebbe voluto dire isolare la linea dal resto della rete (perché evidentemente con i treni a gasolio invece è ben integrata e interconnessa). Ci fu qualcuno che addirittura disse che ormai l’elettrificazione era cosa praticamente fatta. Una formalità”.

Oggi la Lombardia ha lanciato la linea a idrogeno sulla linea Brescia-Iseo-Edolo con 183 milioni di euro investiti per nuovi convogli. “Poteva essere semplicemente un’occasione per il nostro territorio – rimarca Fomiatti -. Un’occasione per guardare al futuro utilizzando combustibili puliti (e l’idrogeno verde lo è), un’occasione per attirare investimenti – pubblici e privati – e un’occasione per una completa riqualificazione dell’infrastruttura stessa. Proprio qui, da noi. Noi invece siamo stati lì, immobili e superficiali. Ora ci hanno pensato altri. Però noi siamo qui, seduti lungo la riva del Po ancora in attesa di un’elettrificazione che verrà. Ma tranquilli, ci siamo quasi”.

