Domenica 15 dicembre (ore 16 – ingresso libero) il Teatro all’Antica ospita l’ultimo degli appuntamenti previsti a Sabbioneta dalla rassegna “Cori a teatro – Edizione 2024”, curata e realizzata da Chorus Inside Lombardia, con il sostegno del Ministero della Cultura e di Fondazione della Comunità Mantovana, in collaborazione con le Amministrazioni comunali e gli enti culturali che via via ospitano i concerti.

Protagonista del concerto di domenica 15 saranno il Coro femminile da camera “Francis Poulenc”, diretto dal maestro Roberto Braglia Orlandini, e il Coro “Mantova InCanto”, diretto dal maestro Massimo Piccoli. Vario e di ampio respiro il repertorio in programma, che spazia dalla polifonia rinascimentale alle composizioni del 20esimo secolo.

Il Coro Francis Poulenc con la sua proposta d’ascolto muoverà da Gastoldi, Monteverdi e Morley per giungere a Ligeti e Kodaly, passando per brani tradizionali inglesi. Di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Hedmond Hughes, Andy Beck, Franz Schubert, Lee Dengler, Ruth Morris Gray e Bryan Sable i brani che interpreterà il Coro “Mantova InCanto”, avvalendosi della collaborazione del pianista accompagnatore Davide Rocchi.

Fondato nel 1996, il Coro femminile da camera Francis Poulenc si compone di dieci voci femminili. Le affinità e l’affiatamento musicale sono gli stimoli che permettono il raggiungimento di un colore, un’interpretazione, una visione della musica fluida e globale, attenta alle possibili interconnessioni del pensiero creativo e pi in generale, artistico, attraverso i secoli. Oltre a realizzare importanti esibizioni nella rassegna internazionale d’Alta Pusteria e concerti al Bibiena di Mantova e a Palazzo Te, nel 2009 partecipa al Concorso Internazionale di musica Tim qualificandosi alla fase finale e ottenendo il Diploma d’onore.

Il “Coro Mantova InCanto” è un’attività didattico musicale nata nel 1984 all’interno della Nuova Scuola di Musica di Mantova. Dal 2018 è diretto dal maestro Massimo Piccoli. Il Coro propone brani dalla tessitura complessa e pregevole, grazie anche alla collaborazione di musicisti professionisti e spazia con il proprio repertorio dal ‘500 di Palestrina, attraverso il Romanticismo di Brahms fino alle nuove e moderne istanze contrappuntistiche di Saint-Saens e Franck. Nel corso di questi ultimi anni, grazie ad una proposta musicale così eclettica, l’attività del Coro si è espressa in numerosi concerti in collaborazione con differenti enti e realtà associative e culturali mantovane.

“Cori a Teatro”, che giunge alla sua terza edizione, si prefigge lo scopo di stimolare la coralità lombarda ad un ascolto reciproco ed alla conoscenza dei Luoghi di eccellenza dell’ingente e straordinario nostro Patrimonio storico artistico culturale ed ambientale. Il progetto coinvolge oltre 500 cantori provenienti da tutta la Lombardia, per un totale di 16 complessi corali. Molteplici i repertori in programma, testimoni di un amore condiviso per la musica espressa nel canto corale.

