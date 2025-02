Inaugurazione in agenda per sabato 8 febbraio alle 18 per “Colori sulla sabbia”, personale di Giovani Sartori allestita presso il Cinema Teatro Soms di Torre de’ Picenardi in via Garibaldi 31a. Un interessante percorso espositivo che è, al contempo, un viaggio tra arte e scienza.

Per oltre quarant’anni docente e ricercatore presso l’Università di Parma, Sartori ha sempre coniugato il rigore scientifico con la libertà dell’arte figurativa. “La sua nuova esposizione – anticipano i promotori della mostra che si inserisce nella più ampia proposta di “Call for Artists” – non segue un tema unico, ma rappresenta una sperimentazione artistica basata su una tecnica materica originale.

Le opere in mostra sono realizzate su tavole lignee attraverso un processo in due fasi: nella prima, materiali come sabbia, polvere di ferro, caseina e fuliggine vengono fissati sulla superficie con appositi collanti per creare texture e forme geometriche. Successivamente, su questa base viene dipinto il soggetto finale con colori a olio.”

Sulle tematiche trattate nella produzione artistica da Sartori: “Le sue opere spaziano dalla denuncia sociale alla riflessione filosofica. Alcuni lavori, come “Vetri archeologici”, affrontano con ironia il tema dell’inquinamento ambientale, mentre altri, come “…O figlio, figlio, figlio…”, riflettono sulla crudeltà della guerra. Accanto a questi, trovano spazio meditazioni più intime sull’infinito, l’amore e le favole”.

Un connubio brillante tra input visivi e stimoli letterari: “Ogni opera – concludono dal Soms di Torre de’ Picenardi – è arricchita da testi tratti dalla letteratura, dalla cronaca e dalla cultura popolare, con l’intento di guidare l’osservatore in un’esperienza immersiva e profonda”. Ulteriori informazioni sulla mostra, aperta alle visite fino al 22 febbraio, al numero 3387307304.

